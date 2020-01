Der Leitgedanke des 33. Rheingau Musik Festivals ist die "Freiheit". Unter diesem Motto treffen sich die Stars der internationalen Musikszene und geben Konzerte in den malerischen Kulissen der Baudenkmäler und Landschaften des Rheingaus.

Die Freiheit spiegelt sich in freien musikalischen Formen wie Fantasien, Variationen und Improvisationen wider. Die Künstler nehmen sich die Freiheit, Musik neu zu denken, sie in eine andere Kunstform zu überführen und aus bestehenden Werken etwas völlig Neues zu machen.

div. Spielorte im Rheingau

Lisa Batiashvili

Lisa Batiashvili Bild © Chris Singer

Lisa Batiashvili wird an drei ganz besonderen Konzertabenden zu Gast sein und ihre vielseitigen künstlerischen Facetten zeigen. Einen Blick auf die Person hinter der Musik verspricht das Rendezvous mit Lisa Batiashvili, ein Gesprächsabend mit der Musikjournalistin Katharina Eickhoff am 28. August.

Konzerte Lisa Batishvili

25.6. Lisa Batishvili, Violine, Tonhalle-Orchester Zürich: Werke von Ludwig van Beethoven, Jan Sibelius und Pjotr Tschaikowski

3.7. Lisa Batishvili, Violine, Rezitation Katja Riemann, u.a.: Franz Schubert "Forellenquintett" und Rezitationen

26.8. Rendezvous mit ... Lisa Batishvili

27.8. Lisa Bathishvili, Violine, Camerata Salzburg Francois Leleux Oboe und Leitung: Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn u.a.

Julia Lezhneva

Julia Lezhneva Bild © Emil Matveev

Die junge russische Sopranistin Julia Lezhneva hat es mit ihrer natürlichen, glasklaren Stimme auf die großen Konzertbühnen der Welt geschafft. Mühelos singt sie die schwierigsten Koloraturen der Konzert- und Opernliteratur. Auf dem Rheingau Musik Festival können Sie Julia Lezhneva 5 Mal erleben. Sie eröffnet mit dem hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada das Festival am 20. Juni.

Konzerte Julia Lezhneva

20.6. u. 21.6. Eröffnungskonzert: Werke von Joseph Haydn und Franz Schubert

2.7. Julia Lezhnveva, Sopran, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini, Leitung: Werke von Joseph Hadyn, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Battista Sammartini und Christoph Willibald Gluck

5.8. Julia Lezhneva, Sopran u.a.: Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und Dietrich Buxtehude

11.8. Julia Lezhneva, Sopran u. Pavel Nersessian, Klavier: Arien und Lieder von Franz Schubert, Gioachino Rossini, Michail Glinka, Pjotr Tschaikowski und Sergei Rachmaninow

Gabriela Montero

Gabriela Montero Bild © www.gabrielamontero.com

Gabriela Montero gilt als musikalische Naturgewalt. In ihrem Heimatland Venezuela trat sie bereits im Alter von 5 Jahren das erste Mal öffentlich auf und gibt als Achtjährige ihr Konzerdebüt in Caracas mit dem Orquesta Nacional Juventil de Venezuela udn Joseph Haydns D-Dur-Klavierkonzert. Gabriela Montero ist eine versierte Pianistin, eine visionäre Interpretin und eine begnadete Komponistin.

Konzerte Gabriela Montero

8.7. Gabriela Montero, Klavier u. Apollon Musagéte Quartett: Werke von Robert Schumann, Dmitri Schostakowitsch, Chick Corea und Gabriela Montero

13.8. Gabriela Montero, Klavier, hr-Sinfonieorchester: Werke von Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninow und Gabriela Montero

26.8. Gabriela Montero, Klavier, Scottish Ensemble: Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Pjortr Tschaikowski, Alfred Schnittke und Gabriela Montero

Wolfgang Haffner

Wolfgang Haffner Bild © Antje Welch

Wolfgang Haffner ist einer der bekanntesten Schlagzeuger Deutschlands. Er liebt die Freiheit des Jazz und er liebt es sich musikalisch so richtig auszutoben. Seine scheinbar grenzenlose Kreativität lässt ihn improvisieren und treibt ihn an. Am 11.8. gibt es auch mit ihm ein "Rendezvous"-Gespräch.

Konzerte Wolfgang Haffner

26.6. Friday Nigh in J'berg

11.8. Rendezvous mit ... Wolfgang Haffner

12.8. Michael Wollny, keys, Christopfer Dell, vibraphone, Wolfgang Haffner, drums

28.8. "Drum Night" Wolfgang Haffner u.a.

