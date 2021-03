Wir hatten es schon geahnt: Das eingeschränkte Leben geht noch eine ganze Weile weiter. Wir müssen noch durchhalten! Hoffentlich dürfen wenigstens die Friseure früher öffnen, die langen Fusselhaare sind jetzt schon unerträglich.

Das Leben ohne Restaurants, ohne Kino, Schwimmbad und Theater geht an die Substanz, von Woche zu Woche wird es schwerer. Deshalb suchen wir nach Auswegen: Könnte eine überarbeitete Corona-Warnapp dazu beitragen, uns den Weg ins gewohnte Leben zu erleichtern?



Wie kann an unseren Schulen unter diesen Bedingungen nicht nur der Stoff vermittelt werden, sondern auch das soziale Lernen wieder stattfinden? Und vor allem: Wie kann uns die Politik diese Maßnahmen so vermitteln, dass die Stimmung in den kommenden Wochen nicht kippt? Eine Durchhaltesendung.



