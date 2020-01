Die Frauen stehen im Fokus - und zwar wörtlich gemeint. Das Fotografie Forum Frankfurt zeigt fünf Jahrzehnte aus weiblicher Sicht: Mehr als 100 Arbeiten italienischer Fotografinnen von 1965 bis heute.

Ottonella Mocellin: La fine delle illusioni Bild © FFF

Die Ausstellung heißt "Resistance and Sensibilty", also geht es um Widerstand und Sinnlichkeit. Wir sehen 150 Arbeiten von 62 italienischen Fotografinnen von 1965 bis heute. Ein riesiges Bild nimmt zuallererst gefangen: Es füllt eine ganze Wand, die Arbeit war konzipiert als Vorlage für ein riesiges Transparent: Ein Selbstporträt in einer inszenierten Situation aus dem Jahr 2002 von Fotografin Ottonella Mocellin. Sie sitzt am Rand einer Karaoke-Bühne, in goldflittrigem Rock und T-Shirt, schaut leicht verzweifelt, in der Hand ein Mikrofon. Das Foto hat sie "Das Ende der Illusionen" genannt. Warum, das erschließt sich, wenn man den Text liest, der über den Bildschirm für die Karaoke-Sänger läuft: Ein sehr poetisches wie politisches Zitat der indischen feministischen Schriftstellerin Arundhati Roy.

Gibt es thematische Schwerpunkte?

Letizia Battaglia: La Bambina e il Buio Baucina Bild © FFF

Die Kuratorinnen des Fotografieforums haben nicht streng, aber doch sichtbar in der Fülle der Fotos Themen und Genres voneinander abgegrenzt. Donata Pizzi, aus deren Sammlung sich die Schau speist, hat ganz bewusst bei den späten Sechziger- und frühen Siebziger Jahren angesetzt. Also einer Zeit, als die Frauen sich erst die Fotografie eroberten. Und in dieser Zeit ging es ja zunächst auch darum, einen weiblichen Blick der gewohnt männlichen Perspektive entgegenzusetzen.

Simona Ghizzoni - Simona at my place Bild © FFF

Da sind dann auch programmatische Fotos zu sehen wie etwa das kleinformatige Zeitschriftencover "Du wirst nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht!" – Simone de Beauvoir lässt grüßen. Man sieht schemenhaft das Bild eines Mädchens in weißem Gewand und Blumenkranz im Haar, aus dem heraus sich eine Frau in dunklen Kleidern erhebt und den Betrachterinnen die Faust entgegen streckt.

Giovanna Borgese: Le regazza di Prima Linea Torino Bild © FFF

Und in diesen feministischen und schon historischen Kontext gehören auch einige Fotos aus dem Alltag von Frauen, etwa Mütter mit dem Staubsauger in der Hand, im Kinderzimmer oder Wohnzimmer, mal im Kittel, mal schick mit Bluse, mal fröhlich, mal eher depressiv. Diese Fotografien haben Witz, haben Ironie - und verraten doch viel von der Lebenswirklichkeit der Frauen in den siebziger Jahren.

Was ist das Anliegen von Donata Pizzi?

Esposito Collaborazione Bild © FFF

Der Sammlerin kommt es auch darauf an, eine Entwicklung der Fotografie zu zeigen, zu dokumentieren, wie sich im Lauf der Jahrzehnte die Fotografinnen von Konventionen befreit haben; ,von Mustern und Foto-Formaten hin zum Experiment und zum künstlerischen Ausdruck emanzipieren konnten. Sie will ein Defizit ausgleichen will, was die Präsentation von Fotografinnen in ihrem Land betrifft. Es sind sehr viele Bilder, es wäre billig zusagen, weniger wäre mehr. Aber man und frau sollte sich ein wenig Zeit mitbringen für die Ausstellung - ein lohnender Querschnitt durch 50 Jahre Fotografiegeschichte aus weiblicher Sicht.

Weitere Informationen Resistance & Sensibility Werke aus der Collezione Donata Pizzi

Fotografie Forum Frankfurt

Braubachstraße 32

bis 26.4.2020



Hier geht es zum Rahmenprogramm und zu den Führungen Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, Kulturfrühstück, 31.1.2020, 7:30 Uhr