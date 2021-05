Als Oboist war er Artist in Residence des hr-Sinfonieorchesters, jetzt kehrt Francois Leleux als Dirigent zurück in den hr-Sendesaal. Sein Konzert bringt - kindgerecht moderiert - Debussy und Strawinski. "Ich wünsche mir, dass die Kinder viele Fragen an uns stellen, wir werden darauf eingehen."

Hier geht es zur Übertragung des Konzerts am Donnerstag, 6. Mai um 18 Uhr.

Sendung: hr2-kultur, 4.5.2021