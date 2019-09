documenta-Besucher vor dem Museum Fridericianum in Kassel zur documenta 13. Dier Weltkunstausstellung fand in der Ausgabe 2017 auch in Athen statt und sorgte so für noch mehr CO2-Ausstoß.

documenta-Besucher vor dem Museum Fridericianum in Kassel zur documenta 13. Dier Weltkunstausstellung fand in der Ausgabe 2017 auch in Athen statt und sorgte so für noch mehr CO2-Ausstoß. Bild © picture-alliance/dpa

Am 20. September ist Weltklimatag. Weltweit sind Demonstrationen angesagt, natürlich auch in Hessen. Inzwischen ist das Bewusstsein für den Klimawandel allgemein stark gewachsen. Wir versuchen weniger zu fliegen, auf Fleisch zu verzichten und nachhaltig zu shoppen. Aber können wir auch kulturell grüner werden? Kinos, Theater und Museen verbrauchen Unmengen an Strom - und nicht nur das. Was tut sich in der Kultur in Sachen Klimabewusstsein? Wir haben nachgefragt.

Nachhaltiges Kino

Rund ein Kilogramm CO2 verursacht ein Kinobesucher bei jedem Besuch. Das entspricht ungefähr einer Autofahrt von drei Kilometern Strecke. Das Multiplex-Kino in Baunatal hat sich darum Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Dafür gab es 2017 den "Preis für nachhaltiges Kino" vom Land Hessen. Neben dem Eingang stehen junge Apfelbäume, Strohhalme sind jetzt aus Papier und die Heiz- und Klimaanlagen laufen weniger, sie sind auf das nur unbedingt Nötige eingestellt. Vor allem letzteres birgt ein enormes Einsparpotential - für Kosten und Klimabilanz. Die Technik ist die größte Öko-Schwachstelle der meisten Kinos.

Was kann Kunst für's Klima tun?

Die Kunst ist quasi der SUV unter den Kultursparten. Biennalen und Ausstellungen locken hunderttausende Besucher an, teils mit enormen Reiswegen. Auch Kuratoren, Künstler und Kunstwerke fliegen um die halbe Welt, um vom Atelier an den Ausstellungsort zu gelangen - und von dort zur nächsten Ausstellung. Und die Kunst will - und muss - gut temperiert, belüftet und beleuchtet werden. Das kann schon mal drei Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr und eine halbe Million Euro kosten, wie bei der Kunsthalle Hamburg.

Andererseits möchten gerade Künstler häufig ein besonderes Bewusstsein für den Klimawandel und unsere Verantwortung dafür wecken.

Und allmählich setzt auch in den Institutionen, die Kunst zeigen, ein Bewusstseinswandel ein. Die Tate Modern in London rief kürzlich den Klimanotstand aus, will auf Ökostrom umsteigen und neue Reiserichtlinien für Mitarbeiter festsetzen.

Dominique Koch, Holobiont Society, 2018 Bild © Dominique Koch / Hawaii Institute of Marine Biology

Der Frankfurter Kunstverein

Der Frankfurter Kunstverein hat ohnehin eine gute Ökobilanz - schon allein aufgrund seiner geringen Größe. Trotzdem versucht man hier gezielt ressourcenschonend Kunst zu produzieren undzu präsentieren. Zum Beispiel nachhaltige Materialien im Ausstellungsbau zu verwenden und zu recyclen, wo möglich. Und die Künstler, die hier in der kommenden Ausstellung "Trees of Life - Erzählungen für einen beschädigten Planeten" ausstellen, produzieren ihre Kunst mit einem großen ökologischen Bewusstsein. Hier gibt es keine Transport-intensiven Materialschlachten. Dafür Einblicke in ein komplexes System der verschiedensten Lebewesen - ohne die wir auf diesem Planeten auch nicht mehr leben können. Kunstverein-Direktorin Franziska Nori hat zudem ein persönliches Projekt: sie renaturiert Ackerland außerhalb von Frankfurt. Frei nach der Devise: Wenn alle ein bisschen was tun, ist das zusammen genommen eine ganze Menge!



50 Milliarden Dollar, um die Regenwälder zu retten?

Das genügt, sagt der ehemalige Spitzenmanager Klaus Wiegandt. Im Jahr 2000 hat er sein "Forum für Verantwortung" gegründet. Seither kümmert sich seine Stiftung mit Tagungen, Seminaren und einer Buchreihe um Themen von der Evolution bis zur Nachhaltigkeit. Dabei beschäftigt ihn besonders die Veränderung des Weltklimas mit ihren dramatischen Folgen - und wie die globale Katastrophe verhindert werden kann.

Weitere Informationen "Unsere Politiker wollen nicht begreifen, dass echte Klimapolitik Geld kostet. McKinsey und der Stern-Report haben aber schon vor zehn Jahren aufgezeigt, wenn wir erfolgreiche Klimapolitik betreiben wollen, dann müssen wir bis 2050 jährlich 1% des Weltsozialprodukts investierten. 1% heißt heute: 8 Milliarden. Denn 80 Billionen ist das Weltsozialprodukt. Für Deutschland bedeutet das 1% von unserem Sozialprodukt: 40 Milliarden Euro, die wir jährlich in den Klimaschutz stecken müssen! Und was tut die Politik? Beim Pariser Klima-Abkommen haben die Politiker nur einen Bruchteil von dem beschlossen, was nötig wäre: gerade mal 100 Milliarden bis 2020." Klaus Wiegandt Ende der weiteren Informationen

