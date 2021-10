Aktuelle Tipps zum Neustart Kultur, Überbrückungshilfen in Zeiten von Corona und viele weitere Förderprojekte bietet die Corona- und Kulturberatung Hessen. Das Angebot vom Land Hessen richtet sich an alle, die in der hessischen Kulturlandschaft aktiv sind.

Für Bildende Künstler, Vereine, Chöre oder Musiker:innen gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung. Wie es sich mit der Corona- und Kulturberatung ganz genau verhält, weiß unser Gast: Kulturberaterin Gesine Beck .

Sendung: hr2-kultur, 23.10.2021, 15 Uhr