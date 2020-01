Es gibt einige tolle Museen in Hessen – die jeder kennt. Wir haben nach den geheimen Perlen der hessischen Museumslandschaft gesucht und für Sie zusammengestellt.

Atelier Goldstein Frankfurt

In Frankfurt Sachsenhausen liegt versteckt in einem Hinterhof das Atelier Goldstein. In einer alten denkmalgeschützten kleinen Fabrik sind Arbeitsräume für Künstler entstanden. Das Besondere: Alle, die hier tätig sind, leben mit einer Beeinträchtigung wie Down-Syndrom oder Autismus.

Weitere Informationen Mittlerer Hasenpfad 5, Frankfurt

Mehr Informationen unter Atelier Goldstein Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Atelier Goldstein Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunstverein Familie Montez

Unter der Honsellbrücke im Frankfurter Ostend gibt es Konzerte für Jazz und klassische Musik, sonntags Kaffee und Kuchen für die ganze Familie. Hier saßen schon Politiker und Promis auf einem orangenen Sofa und man ist hier näher am Herzschlag der Kunst als kaum irgendwo sonst: Kunst, die schrill, wild und bunt ist wie das Ambiente.

Weitere Informationen Honsellbrücke, neben dem Skaterpark, Frankfurt

Mehr Informationen unter Kunstverein Familie Montez Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Kunstverein Familie Montez Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Ernst-May-Haus Frankfurt

Es ist ein wahres Kleinod: Nirgends sonst in der Stadt werden die 1920er Jahre mit ihren Ideen zum Neuen Menschen und Neuen Wohnen lebendiger als hier. Weitgehend original erhalten wurden nicht nur Böden, Fenster und Treppengeländer.

Weitere Informationen Im Burgfeld 136, Frankfurt

Mehr Informationen unter Ernst-May-Haus Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Ernst-May-Haus Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Das Atelier- und Wohnhaus von Wilhelm Steinhausen in Frankfurt

Es ist das einzige erhaltene Künstleratelier aus dem 19. Jahrhundert im Rhein-Main-Gebiet. Steinhausen zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Gründerzeit in Frankfurt. Heute werden im Erdgeschoß vor allem Gemälde von Steinhausen präsentiert, im zweiten Stock ist das Atelier mit seiner originalen Einrichtung zugänglich.

Weitere Informationen Wolfsgangstraße 152, 60322 Frankfurt am Main

Mehr Informationen unter www.steinhausen-stiftung.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Das Atelier- und Wohnhaus von Wilhelm Steinhausen in Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Ubbelohde Künstler- und Atelierhaus in Goßfelden

Eine einmalig dichte Atmosphäre: Im Wohn- und Atelierhaus von Otto Ubbelohde sieht man originale Einrichtung und Gemälden des Künstlers, eingebettet in eine stimmige Umgebung. Erhalten haben sich die originale Einrichtung sowie zahlreiche Gemälde und Zeichnungen des Künstlers.

Weitere Informationen Otto-Ubbelohde-Weg 30, 35094 Lahntal

Mehr Informationen unter www.otto-ubbelohde.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Ubbelohde Künstler- und Atelierhaus in Goßfelden [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunsttempel Kassel

Einer der ungewöhnlichsten Kunstvereine in Hessen ist vermutlich der kleine Kunsttempel in Kassel. Seinen Namen hat er von dem kleinen Tempelchen, in dem er beheimatet ist. Friedrich Block ist Gründer, Kurator und Leiter des Kunsttempels in Kassel – einem Ort, der sich der Sprachkunst verschrieben hat. Sprachkunst kann nicht nur Bilder sein, die mit Texten arbeiten, sondern viel, viel mehr.

Weitere Informationen Friedrich-Ebert-Straße 177, 34119 Kassel

Mehr Informationen unter kunsttempel.net Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Kunsttempel Kassel [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Marmorbad Kassel

Falls Sie Sehnsucht nach einem Stück römischer Lebensart haben: Fahren Sie nach Kassel. Tatsächlich kann man sich an diesem Ort ein bisschen fühlen wie in Italien. Das war auch von Anfang an der Grund, warum Landgraf Carl von Hessen Kassel 1722 den römischen Bildhauer Pierre Etienne Monnot engagierte. Hier findet sich das bedeutendste Ensemble römischer Skulptur nördlich der Alpen.

Weitere Informationen An der Karlsaue 20d, 34121 Kassel

Mehr Informationen unter kassel.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Marmorbad Kassel [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Malerstübchen in Willingshausen

Eine der ältesten Künstlerkolonien Europas liegt in Nordhessen. An diesem idyllischen Ort suchten die Maler seit den 1830er Jahren das ursprüngliche Leben in der unberührten ländlichen Natur. Neben originalem Mobiliar sind eine ganz Reihe von Gemälden, Fotografien, Drucken und Zeichnungen zu sehen, die in Willingshausen entstanden sind und die Bedeutung der Künstlerkolonie veranschaulichen.

Weitere Informationen Merzhäuser Straße 1, 34628 Willingshausen

Mehr Informationen unter malerkolonie.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Malerstübchen in Willingshausen [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Museum Modern Art in Hünfeld

Der Künstler Jürgen Blum sammelte rund 30 Jahre lang mit dem Schwerpunkt konkrete Kunst. In dem industriegeschichtlichen Bau werden neben der stiftungseigenen Sammlung auch Ausstellungen gezeigt, die weit über das Konzept der konkreten Kunst hinausgehen. Verschiedenste Aspekte der Gegenwartskunst werden hier regelmäßig präsentiert.

Weitere Informationen Hersfelder Straße 25, 36088 Hünfeld

Mehr Informationen unter https://museen-in-hessen.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Museum Modern Art in Hünfeld [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Weltkunst-Sammlung in Hochstadt

Im Eliashof findet sich eine der ungewöhnlichsten Sammlungen des Rhein-Main-Gebietes. Der Künstler Raimer Jochims hat sie in sechs Jahrzehnten zusammengetragen: vom einhunderttausend Jahre alten Faustkeil bis zur Mondrian-Zeichnung.

Weitere Informationen Hauptstraße 21, 63477 Maintal Hochstadt

Mehr Informationen unter stiftung-eliashof.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Weltkunst-Sammlung in Hochstadt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Unionskirche in Idstein

Bilderstarke Kirchen mit gewaltigen Gemälden über die ganze Decke und die Wände ausgebreitet, kennt man eigentlich nur aus Italien. Entstanden sind diese Gemälde zumeist um den Betrachter zu überwältigen, so dass dieser unwillkürlich auf die Knie geht, angesichts der Herrlichkeit vor seinen Augen.

Weitere Informationen Martin-Luther-Straße 4, 65510 Idstein

Die prachtvollen Kirchenmalereien in der interaktiven 3D-Ansicht - unter idstein.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Unionskirche Idstein [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunsthaus Taunusstein

In Niederlibbach ist es idyllisch. Keine Gewerbegebiete, keine Umgehungsstraße, historischer Ortskern. Aber Zeitgenössische Kunst? Doch – die gibt es hier. Das Sammlerehepaar Irene Haas und Ulrich van Gemmern haben hier ein Haus für die Kunst gebaut.

Weitere Informationen Hauptstraße 1, 65232 Taunusstein

Mehr Informationen unter kunsthaus-taunusstein.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Kunsthaus Taunusstein [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Museum Großauheim

Das zwei Sparten-Museum Großauheim ist mit seiner Gründung 1983 ein ganz junges Haus. Hier werden Kunst- und Industriegeschichte aus der Hanauer Umgebung vorgestellt. Neben einer erstaunlichen Sammlung Dampfmaschinen und landwirtschaftlicher Gerätschaften, wird in dem eleganten Bau, der einst als öffentliche Badeanstalt diente, die neu konzipierte Kunst-Abteilung präsentiert.

Weitere Informationen Pfortenwingert 4, 63457 Großauheim

Mehr Informationen unter hanau.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Museum Großauheim [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Rosenhang Museum Weilburg

In Weilburg gibt es ein Museum für zeitgenössische Kunst. Das Museum wurde von dem Ehepaar Antje Helbig und Joachim Legner in den Räumen einer historischen Brauerei gegründet. Die Sammlung, die dort auf über 2000 qm präsentiert wird, zeigt zeitgenössische Malerei aus Deutschland.

Weitere Informationen Ahäuser Weg 8-10, 35781 Weilburg / Lahn

Mehr Informationen unter rosenhangmuseum.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Rosenhang Museum Weilburg [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunstmuseum Marburg

Die Ausstellungsräume der Gemäldegalerie erstrahlen in freundlichen, warmen Farben und präsentieren eine hochkarätige Sammlung. Gezeigt werden Vertreter der klassischen Moderne wie Paul Klee und Wassily Kandinsky zusammen mit vielen Zeitgenossen.

Weitere Informationen Biegenstraße 11, 35032 Marburg

Mehr Informationen unter Kunstmuseum Marburg Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Kunstmuseum Marburg [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunstsammlung der Stadt Limburg

Die Stadt Limburg besitzt Exponate von mehr als 40 Künstlerinnen und Künstlern, darunter bedeutende Expressionisten, deren Werke sie seit 1985 im Historischen Rathaus präsentiert. Heute umfasst der städtische Kunstbesitz mehr als 3500 Werke.

Weitere Informationen Fischmarkt 21, 65549 Limburg a. d. Lahn

Mehr Informationen unter https://www.limburg.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Kunstsammlungen der Stadt Limburg [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Gemäldegalerie im Museum Gießen

Von Fayencen und Münzen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert, über Malerei des 19. Jahrhunderts bis hin zu Arbeiten der Künstlergruppe Zen 49 und Quadriga: Im Oberhessischen Museum befindet sich die Kunstsammlung Gießens.

Weitere Informationen Kirchenplatz, 35390 Gießen

Mehr Informationen unter https://www.giessen.de/Oberhessisches_Museum/ Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Gemäldegalerie im Museum Gießen [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Sammlung Wächtersbacher Keramik im Lindenhofmuseum

Zwei leidenschaftliche Sammler haben exemplarisch Wächtersbacher Keramik von 1832 bis 1950 gesammelt. Schwerpunkte der Sammlung sind Historismus, Jugendstil und Art déco. Die Keramiken des Art déco und die Produktion im Bauhaus-Stil werden in einem zu einem Museumsraum umgebauten landwirtschaftlichen Silo präsentiert.

Weitere Informationen Lindenstraße 2, 63636 Brachttal-Streitberg

Mehr Informationen unter www.lindenhof-museum.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Geheimtipp Kunst | Sammlung Wächtersbacher Keramik im Lindenhofmuseum [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Langbein-Museum in Hirschhorn

Das Langbein-Museum ist eine übervolle, witzige und originelle Schatzkammer des Städtchens und einen Besuch wert. Nach einem Rundgang vorbei an Skurrilitäten und Stücken aus der Hirschhorner Heimat kommen alle Besucher voller Eindrücke am Prunkstück des Langbein-Museums vorbei: einer Eule, die sogar – Mark Twain sei Dank – in Amerika berühmt ist.

Weitere Informationen Alleeweg 2, 69434 Hirschhorn (Neckar)

Mehr Informationen unter museum-hirschhorn.de Ende der weiteren Informationen

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Raus aufs Land! Das Langbein-Museum in Hirschhorn [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Kunstarchiv Darmstadt

Das Kunstarchiv Damstadt ist viel mehr als ein staubiger, verlassener Ort voller Akten ohne Menschen. Ein bisschen versteckt im John F. Kennedy Haus befindet sich eine regelrechte Kunst-Wunderkammer. Es sind Lebenszeugnisse, Artikel, Fotos, Einladungskarten, Plakate, Gemälde und Skulpturen von Darmstädter Künstlern und es finden Lesungen, Vorträge, Konzerte und Diskussionsrunden, Tagesfahrten und Ausstellungsbesuche statt.

Weitere Informationen Kasinostraße 3 (Kennedyhaus), 64293 Darmstadt

Mehr Informationen unter kunstarchiv.eu Ende der weiteren Informationen