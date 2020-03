Mit Smartphone, Laptop, Tablet oder einem Fernseher, der ans Internet angeschlossen ist, wird die heimische Zwangspause zum musikalischen Genuss!

23 Opernhäuser, 14 Länder: ARTE Concert

ARTE Concert präsentiert in seinem Repertoire herausragende Produktionen, große Klassiker und spannende Neu- und Wiederentdeckungen von den bedeutendsten Bühnen Europas. Die Produktionen sind in sechs Untertitel-Sprachen verfügbar. Die Mitschnitte gibt es über die ARTE-App oder als Stream im Internet unter ARTE Concert .

Auf Arte: Turandot von Puccini im Gran Teatre del Liceu Bild © arte

Unsere Empfehlungen sind Puccinis "Turandot", gespielt vom Symphonieorchester und dem Chor des Gran Teatre del Liceu sowie dem Cor Vivaldi. Die Oper enthält alles, was den Charme des italienischen Meisters ausmacht.

Auf Arte: Beethoven-Ballett "Prometheus" in Saarbrücken Bild © arte

In Saarbrücken schuf Choreograph Stijn Celis aus Beethovens im Jahr 1801 uraufgeführten Ballettmusik "Die Geschöpfe des Prometheus" spannende Bilder. In Konzertsälen wird heute meist nur die Ouvertüre gespielt, das Saarländische Staatstheater brachte das vollständige Ballett zur Aufführung, in das eigens dafür komponierte Sequenzen von Lorenzo Bianchi Hoesch integriert sind.

Grosse Sinfonik im Video: hr-Sinfonieorchester

Andrés Orozco-Estrada Bild © Werner Kmetitsch

Auch das hr-Sinfonieorchester lädt dazu ein, große Orchestermusik von Bartók und Brahms bis Schumann und Strawinsky in ausgewählten Konzert-Videos zu genießen. Das Hessische Orchester von Weltrang hat mehr als 75 Werke in einem Web-Special bereit gestellt.

Weitere Konzerte sind im Youtube-Channel des hr-Sinfonieorchesters zu hören.

Wohnzimmerkonzerte: Pianist Igor Levit

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Igor Levits Hauskonzerte - in Socken und mit großem Echo [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Igor Levit spielt jeden Abend um 19 Uhr in seiner Berliner Wohnung und überträgt das Konzert per Livestream auf seinem Twitter-Account . Er spielt eine halbe bis eine knappe Stunde. Danach ist das Video als Aufzeichnung bei Periscope zu sehen. Die Klangqualität ist hier nachrangig, Igor Levit spielt gegen Isolation und für Zusammenhalt.