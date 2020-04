Große und kleine Konzerte, Opern, witzige und besinnliche Initiativen: Wir haben Tipps zusammengestellt, wie die heimische Zwangspause zum musikalischen Genuss wird!

3 x Wohnzimmer = Kammerkonzert - Ein Pianist trifft Freunde

Frank Dupree spielt und dirigiert die Klavierkonzerte von Beethoven, liebt Kammermusik, improvisiert Jazz, hat jede Menge Ideen - und kennt jede Menge Musiker. Jetzt hat er eine eindrucksvolle Reihe von Kammerkonzerten aus dem Boden gestampft, bei denen die Interpreten nur virtuell zusammenkommen. Die Perkussionistin Vivi Vassileva ist aus Russland zugeschaltet, der Geiger Gernot Süßmuth aus Berlin - immer entstehen kleine Feuerwerke: Funkelnde Miniaturen von ein paar Minuten, die vor allem eins sind: Gemeinschaftliche Projekte ohne Zug oder Flugzeug, aber mit viel Elan und Perfektion.

"Mit Abstand am besten!" Das Hotel Nizza als Ort der Begegnung

Gespräche und Musik zu viert, in frischer Luft: Dort, wo im Bahnhofsviertel vorwiegend Künstler absteigen, treffen sich Schauspielerin Melina Hepp vom Theater Alte Brücke, Bassist und Komponist Gregor Praml (Gastgeber von "The Lokal Listener" im Künstlerhaus Mousonturm) und Musiker Tobias Rüger (Club 99 und Saxofonist von Die Schwindler) mit Leuten, die was zu sagen haben: DJ Shantel, Sängerin und Sprecherin Ingrid El Sigai und der Däne an der Ukulele Iso Herquist sprechen von Balkon zu Balkon. Jeweils am Ende folgt ein Konzertchen, improvisiert und per Drohnenflug unter blauem Himel perfekt inszeniert. Ein leeres Hotel, vier Fenster, ein Gedanke: Wir sind uns nah, weil uns die Musik verbindet!

Verkleidet: Pianist Christoph Ullrich auf Youtube

Auch der Frankfurter Pianist und Musikpädagoge Christoph Ullrich bleibt daheim. Unter dem Motto "Ludwig allein zu Haus'" spielt er das vielleicht berühmteste Klavierstück Beethovens, "Für Elise", in original Beethoven-Verkleidung! Da seine Aufnahmen sämtlicher Scarlatti-Sonaten zur Zeit pausieren müssen, hat er Videos bisheriger Einspielungen auf seinen Youtube-Channel gestellt: Man sieht und hört ihn aus der legendären Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem, in der schon Dirigent Wilhelm Furtwängler Schallplatten produzierte. Und gemeinsam mit dem Bariton Matthias Horn hat er Schuberts Winterreise für Kinder inszeniert, auch das zeigt Christoph Ullrich als Video.

Trio LumiMare - Freie Musiker gehen in die Offensive

Michaela Neuwirth, Flöte; Victor Plumettaz, Violoncello, und der Jazzpianist Mathias Schabow bilden das Trio LumiMare. So wie das Licht am Meer mit den Wellen spielt, liefern sie durchsichtige Klänge und schöne Arrangements. Und wie Tausende Musiker sitzen Sie zur Zeit auf dem Trockenen. Was machen? Die drei Frankfurter veröffentlichen jetzt ihre neue CD nach und nach im Internet: Einige Titel kann man über den Dienst Bandcamp anhören, besser ist natürlich der Kauf der CD - mit 6 Euro ist man dabei!

Bayrisch auch für Nicht-Bayern: Drum bleibn ma alle dahoam …

Sie sind Gründerinnen der STUGIDA-Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes): "Die Wellküren" sind drei Schwestern der musikalischen Familie Well, die einst als "Biermösl Blosn" musikkaberettistisch weltberühmt wurde. Ihre Auftritte sind abgesagt, aber sie haben sich jetzt - wie live vorgesehen - mit Kabarettist und Akkordeonist Andreas Reber, einigen ihrer Brüdern und Urgestein Gerhart Polt zusammengetan, um ein eindringliches Lied nach Bayern und in die Lande zu schicken. Zu deutsch: Lasst uns zu Hause bleiben!

23 Opernhäuser, 14 Länder: ARTE Concert

ARTE Concert präsentiert in seinem Repertoire herausragende Produktionen, große Klassiker und spannende Neu- und Wiederentdeckungen von den bedeutendsten Bühnen Europas. Die Produktionen sind in sechs Untertitel-Sprachen verfügbar. Die Mitschnitte gibt es über die ARTE-App oder als Stream im Internet unter ARTE Concert .

Auf Arte: Turandot von Puccini im Gran Teatre del Liceu Bild © arte

Unsere Empfehlungen sind Puccinis "Turandot", gespielt vom Symphonieorchester und dem Chor des Gran Teatre del Liceu sowie dem Cor Vivaldi. Die Oper enthält alles, was den Charme des italienischen Meisters ausmacht.

Auf Arte: Beethoven-Ballett "Prometheus" in Saarbrücken Bild © arte

In Saarbrücken schuf Choreograph Stijn Celis aus Beethovens im Jahr 1801 uraufgeführten Ballettmusik "Die Geschöpfe des Prometheus" spannende Bilder. In Konzertsälen wird heute meist nur die Ouvertüre gespielt, das Saarländische Staatstheater brachte das vollständige Ballett zur Aufführung, in das eigens dafür komponierte Sequenzen von Lorenzo Bianchi Hoesch integriert sind.

Grosse Sinfonik im Video: hr-Sinfonieorchester

Andrés Orozco-Estrada Bild © Werner Kmetitsch

Auch das hr-Sinfonieorchester lädt dazu ein, große Orchestermusik von Bartók und Brahms bis Schumann und Strawinsky in ausgewählten Konzert-Videos zu genießen. Das Hessische Orchester von Weltrang hat mehr als 75 Werke in einem Web-Special bereit gestellt.

Weitere Konzerte sind im Youtube-Channel des hr-Sinfonieorchesters zu hören.

Die hr-Bigband on demand

Donny McCaslin Bild © donnymccaslin.com

Die hr-Bigband hat in ihrem Web-Special ebenfalls Konzert-Highlights für Sie zusammengestellt. Erleben Sie unter anderem den Tenorsaxofonisten Donny McCaslin und den Pianisten und Keyboarder Jason Lindner mit der hr-Bigband in einem energiegeladenen, mehr als zweieinhalb stündigen Konzert.

Wohnzimmerkonzerte: Pianist Igor Levit

Igor Levit spielt jeden Abend um 19 Uhr in seiner Berliner Wohnung und überträgt das Konzert per Livestream auf seinem Twitter-Account . Er spielt eine halbe bis eine knappe Stunde. Danach ist das Video als Aufzeichnung bei Periscope zu sehen. Die Klangqualität ist hier nachrangig, Igor Levit spielt gegen Isolation und für Zusammenhalt.