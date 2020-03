Große und kleine Häuser sind geschlossen, Kultur findet nicht statt. Nicht statt? Doch! Im Internet finden sich Angebote von Aufführungen aller Art. Das hr-Sinfonie-Orchester oder der deutsch-französische Kultursender ARTE etwa bieten massenweise Mitschnitte von Konzerten oder Inszenierungen an. Mit Laptop, Tablet oder einem Fernseher, der ans Internet angeschlossen ist, wird die heimische Zwangspause zum musikalischen Genuss!

So spielten im Rahmen des Menuhin-Festivals im schweizerischen Gstaad Hilary Hahn und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Omer Meir Wellber Bach, Schubert und Piazzolla. In der Kirche von Saanen traf der Weltsar auf einen Dirigent, der sondern in diesem Konzert auch Cembalo und Bandoneon spielt. In Saarbrücken schuf Choreograph Stijn Celis aus Beethovens im Jahr 1801 uraufgeführten Ballettmusik "Die Geschöpfe des Prometheus" spannende Bilder. In Konzertsälen wird heute meist nur die Ouvertüre gespielt, das Saarländische Staatstheater brachte das vollständige Ballett zur Aufführung, in das eigens dafür komponierte Sequenzen von Lorenzo Bianchi Hoesch integriert sind.

Auf Arte: Beethoven-Ballett "Prometheus" in Saarbrücken Bild © arte

23 Opernhäuser, 14 Länder: ARTE Concert präsentiert in seinem Repertoire herausragende Produktionen, große Klassiker und spannende Neu- und Wiederentdeckungen von den bedeutendsten Bühnen Europas. Die Produktionen sind in sechs Untertitel-Sprachen verfügbar. Die Mitschnitte gibt es über die ARTE-App oder als Stream im Intenet verfolgt werden. Puccinis "Turandot" etwa gilt als sein musikalisches Testament und enthält alles, was den Charme des italienischen Meisters ausmacht: eine atemberaubende Heldin, expressive und kontrastreiche Melodien und das Ganze getragen von den zeitlosen Themen der Oper: Liebe und Tod. Das Symphonieorchester und der Chor des Gran Teatre del Liceu sowie der Cor Vivaldi sind bei diesem Stück sowohl aus dem Bühnengraben heraus zu hören als auch direkt auf der Bühne zu sehen. Geleitet werden die drei Ensembles von Josep Pons, Conxita Garcia und Òscar Boada. Eine stimmliche und instrumentale Umsetzung, die mit der Einzigartigkeit des Stücks absolut mithalten kann.

Auf Arte: Turandot von Puccini im Gran Teatre del Liceu Bild © arte

Auch das hr-Sinfonieorchester lädt ein: "Können Sie nicht zu uns ins Konzert kommen, kommen wir zu Ihnen nach Hause! Erleben Sie große Orchestermusik von Bartók und Brahms bis Schumann und Strawinsky in ausgewählten Konzert-Videos des hr-Sinfonieorchesters!"

Das Hessische Orchester von Weltrang hat mehr als 75 Werke in diesem Special für Sie bereit gestellt. Darüber hinaus hat es einen eigenen Channel auf Youtube: