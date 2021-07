Mithu Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Sachbuchautorin. Mit ihrem ersten Roman allerdings ist sie gleich auf den Bestsellerlisten gelandet. Er heißt "Identitti" und leuchtet das Thema Identität mit einer enormen Gründlichkeit, aber auch mit Humor, bis in die äußersten Ecken aus.

Was macht unsere Identität aus? Die Herkunft der Eltern, die Hautfarbe? Oder unsere Entscheidungen und Erfahrungen? Und lässt sich das alles überhaupt voneinander trennen? Mithu Sanyal, in Deutschland geborene und lebende Tochter einer Polin und eines Inders, hat viel zu sagen über Identität, was sie über uns aussagt… und was nicht.

Gastgeberin: Rosemarie Tuchelt

Weitere Informationen Literaturhinweis: Mithu Sanyal; "Identitti", Hanser 2021, Preis: 22,- Euro Ende der weiteren Informationen

Hier finden Sie den "Doppelkopf" als Podcast.

Sendung: hr2-kultur, "Doppelkopf", 04.08.2021, 12:05 Uhr.