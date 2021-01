Am Tisch mit Herlinde Koelbl, "Fotografische Menschenerforscherin"

Herlinde Koelbl ist eine der bekanntesten deutschen Fotografinnen. Als Portraitistin der politischen Klasse wurde sie mit ihrem Buch "Spuren der Macht" bekannt, aber sie hat auch eine bedeutende Sammlung "jüdischer Portraits" und Bilder von Schriftstellern vorgelegt und sich fotografisch mit Geschlechterrollen und dem Thema Flüchtlinge auseinandergesetzt.

In ihrem neuesten Projekt "Faszination Wissenschaft" portraitiert die 1939 geborene Fotografin führende Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, die u.a. in der Biochemie, den Neurowissenschaften oder Physik und Meeresforschung Bedeutendes geleistet haben. Im Mittelpunkt von Koelbls Interesse steht dabei immer auch der forschende Mensch und seine persönliche Motivation, der sie in Interviews nachspürt. Diese Interviews ergänzen ihre Fotografien.

Gastgeber: Jochen Rack

Weitere Informationen Buchhinweis: Herlinde Koelbl: "Faszination Wissenschaft. 60 Begegnungen mit wegweisenden Forschern unserer Zeit", Knesebeck 2020, Preis: 35,- Euro Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Doppelkopf", 08.02.2021, 12:05 Uhr.