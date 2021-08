Am Tisch mit Gabriel Dessauer, "Boni-Kantor"

Seit vierzig Jahren spielt Gabriel Dessauer die Orgel in der Wiesbadener katholischen Hauptkirche St. Bonifatius. Ein großes, kräftiges und farbenreiches Instrument. Über vierzig Jahre leitet der Kantor auch diverse Chöre an seiner Kirche.

Doch ist heute kaum mehr etwas so wie damals, als der Würzburger Student, ein Schüler des berühmten Karl Richter, sein Amt in Hessens Landeshauptstadt antrat. Der Geschmack hat sich verändert, das Publikum, die Musikerinnen und Musiker - sogar die traditionsbewusste Kirche und ihre Praxis in Gottesdienst und Konzert.

Von selbst kam das alles nicht - Gabriel Dessauer gehört zu den eher innovativen, experimentierfreudigen Musikern. Auch ernsthafte Musik, so sein Credo, kann und muss Freude machen. Mit neuen Formaten, neuer Literatur und neuer Ansprache hat er vieles - auch über Stadt und Region hinaus – initiiert, ohne das Gewohnte zu vernachlässigen. Nun geht Gabriel Dessauer in den Ruhestand.

