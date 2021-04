Am Tisch mit Martin Herrmann, "Klimanotfall-Mediziner"

Die Klimakrise als einen medizinischen Notfall zu betrachten, hilft weiter, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Davon ist Dr. Martin Herrmann, Arzt und Vorsitzender von KLUG e. V., der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, überzeugt. Wenn ein Patient in einer Krise ist, wissen Ärztinnen und Ärzte, dass sie keine Zeit verlieren dürfen, dass sie rasch und entschlossen handeln müssen. In der Klimakrise, sagt Herrmann, haben wir kein Forschungsdefizit, wir haben ein Handlungsdefizit.

Der Klimawandel stellt heute die größte Bedrohung für unsere Gesundheit dar, darüber sind sich Fachleute einig. Und es ist unser ungesunder Lebensstil, der zur Biodiversitäts- und Klimakrise führt. Die Therapie, die es jetzt entschlossen anzuwenden gilt, ist nicht schmerzhaft, sagt Martin Herrmann, ganz im Gegenteil: „Wir verlieren nichts, wir gewinnen!“ Im "hr2-Doppelkopf" sagt er heute, warum und wie.

Gastgeberin: Regina Oehler

Hier finden Sie den "Doppelkopf" als Podcast.

Sendung: hr2-kultur, "Doppelkopf", 15.06.2021, 12:05 Uhr.