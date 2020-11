Am Tisch mit Michelle Spillner, "Universal-Künstlerin"

Sie ist womöglich Deutschlands beste Zauberkünstlerin – die gebürtige Gießenerin Michelle Spillner. Als angetüdelte Weinkönigin von Sonnegau vermehrt sie Alkoholikaflaschen, mit Kartentricks und Puderdose begibt sie sich leicht nervös auf Traummannsuche, und das unvermeidliche Häschen spielt am Ende natürlich auch eine Rolle in ihrer Show, wenngleich aus Plüsch.

Was sich so schon nach einem ausgefüllten Leben anhört, ist für Michelle Spillner nur ein Teil dessen, was sie interessiert und wofür sie sich stark macht. Wenn andere erschöpft abwinken, blüht die Katzenliebhaberin erst richtig auf und reüssiert abseits "magischer" Pfade auch als Fotografin, Journalistin, Trainerin, Romanautorin und Kabarettistin – als regelrechte "Universalkünstlerin" eben.

Im "hr2-Doppelkopf" erzählt Michelle Spillner von der steten Lust an Neuem, von Kugelfischen als Statussymbol und Löwenbabys im Hochhaus, davon, wie sie Biografin der Schlagerlegende Dunja Rajter sowie Redakteurin einer Fachzeitschrift für Zauberkünster*innen wurde, und wie ihr das Niederschreiben einer Erzählung über eine Frauen-Sommerfreundschaft dabei half, ihre eigene Krebserkrankung zu verarbeiten – und sich dabei wie im Mädchenpensionat zu fühlen.

Gastgeber: Stephan Hübner

Sendung: hr2-kultur, "Doppelkopf", 18.12.2020, 12:05 Uhr.