Frauen auf Kreuzzügen. Gab es die? Diese ungewöhnliche Frage stellte sich Sabine Geldsetzer schon während ihres Studiums an der Ruhr-Universität Bochum. 2003 erschien ihr Buch und förderte erstaunliche Ergebnisse zutage. Es hätte der jungen Historikerin den Weg in die etablierte Historiker-Zunft ebnen können, wäre dann nicht alles anders gekommen…

Sabine Geldsetzer wechselte eher zufällig ins Wissenschaftsmanagement und koordiniert nun u.a. ein "Interdisziplinäres Studium Generale", an der "University of Applied Sciences" in Frankfurt. Hinter diesem etwas sperrigen Titel verbirgt sich die ehemalige Fachhochschule, die klassischerweise Ingenieure, Architekten, Informatiker und Sozialarbeiter aus aller Welt und beiderlei Geschlechts ausbildet. Was macht ein geisteswissenschaftliches Projekt an einer solchen Institution?

Sabine Geldsetzer kümmert sich außerdem um Anträge für den "Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre", den das Hessische Wissenschaftsministerium für herausragende und innovative Leistungen jährlich vergibt. Fragen, wie junge Leute heute studieren und lehren, unter welchen Bedingungen sie Exzellenz erreichen können, wenn sie nebenbei arbeiten müssen oder schon Familienväter und -mütter und damit nicht unbegrenzt verfügbar sind, und wie es nach dem Studium und der ersten "Stelle" überhaupt weitergeht, beschäftigen Sabine Geldsetzer bis heute. Sie hat ihren Weg als Quereinsteigerin gefunden; "Flächendeckend denken, den Horizont erweitern" – das ist ihr Rezept für den Erfolg.

