Nele Pollatschek sitzt wie alle anderen zu Hause und versucht, mit dieser neuen Welt klarzukommen. Der Welt der Kontaktverbote. Wie ihr das gelingt, erfahren Sie in ihrer neuen Serie: Ein Quarantänchen Trost.

Damit sie nicht ganz so alleine am Küchentisch sitzt, denkt sich Nele einen Onkel Theo aus. Die beiden machen es sich schön in einer Zeit der Krise.

Onkel Theo frühstückt

Butter oder Margarine? Bei vielen Dingen kann man nicht sicher sein. Nele und Onkel Theo schauen auf den Tropfen Honig, aber nicht in die Tageszeitung. Und eine Scheibe Brot mehr oder weniger schadet ja auch nicht, oder?

Beten

Onkel Theo betet. Für alle Länder, die unter dem Corona-Virus leiden, für alle "systemrelevanten" Menschen, wie Supermarkt-Mitarbeiter, Ärzte und Pflegekräfte, Bäcker und Restaurantbetreiber. Er betet auch für Gisela. Aber da sind noch so viele andere, die in sein Gebet eingeschlossen werden müssen. Aber Onkel Theo ist geduldig, auch wenn sein Gebet immer länger wird.

Der Plan

Onkel Theo und Nele Pollatschek haben Pläne. Große Pläne. Denn Pläne sollte man machen, wenn alles andere sehr vage ist. Das gibt Halt, eine Richtung in schwierigen Zeiten. Und obwohl die Liste am Ende sehr lang ist, fehlt noch etwas.

Angelas Hände

Onkel Theo und Nele verfolgen die Ansprachen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sind beeindruckt von ihren Händen, obwohl doch Hände gerade ein schwieriges Thema sind. 20 Sekunden gründlich waschen. So bieten auch unsere Hände Schutz - ganz wie die berühmte Raute von Angela.

Was wir nicht sagen

Onkel Theo und Nele Pollatschek spielen Scrabble. Sie machen sich Gedanken darüber, was sie sagen. Zum Beispiel, dass Zeitungspapier eine gute Alternative zu Klopapier sei. Oder nicht sagen, wie Risikogruppe, Vorerkrankung, Pandemie in Afrika oder Flüchtlingsunterkünfte.

Onkel Theo kommt

Onkel Theo kommt zu Besuch, der Kaffee ist leer. Trotz Kontaktverbot ist er herzlich willkommen bei Nele Pollatschek. Allerdings gibt es nur eine Tasse Kaffee mit dem nötigen Sicherheitsabstand von zwei Metern und sauberen Händen - versteht sich.

Weitere Informationen Hinweis Diese Glossen von Nele Pollatschek hören Sie montags, dienstags, donnerstags und freitags in hr2-kultur.



Immer mittwochs gibt es dort "Pollatscheks Kanon" um 8:30 Uhr

Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2, Kulturfrühstück, ab 20.03.2020, 06:05 Uhr - 09:30 Uhr.