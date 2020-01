Lächelnde Beethoven-Statuen, ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl, stehen auf dem Münsterplatz in Bonn.

Lächelnde Beethoven-Statuen, ein Kunstwerk des Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl, stehen auf dem Münsterplatz in Bonn. Bild © picture-alliance/dpa

Da-da-da-dam, selbst wer nur diese Buchstaben liest, hat schon eine Melodie im Ohr. Die Europäische Union hat sich die "Ode an die Freude" aus seiner neunten Sinfonie zur Hymne gewählt. Klavierschüler üben noch heute "Für Elise". Im Comicstrip "Die Peanuts" himmelt Lucy Schroeder an, doch der verehrt nur Beethoven. Viel berühmter kann ein Komponist kaum werden. Und so ist es ein Großereignis, wenn sich dieses Jahr sein Geburtstag zum 250. Mal jährt.

Die Urgroßeltern flohen wegen Betrugs und Hochstapelei aus Flandern ins kurkölnische Gebiet, der Großvater – Kapellmeister aus Verlegenheit – war nebenbei Weinhändler und Geldverleiher. Der Vater wurde durch Protektion des Großvaters trotz seiner dünnen Stimme Sänger in der Hofkapelle. Um seine eigene Zukunft finanziell abzusichern, wollte er seinen Sohn zum Wunderkind dressieren. Schon mit vier Jahren musste der weinende Ludwig auf einem Schemel stehen und Klavier spielen.

Beethoven hat sich das Komponieren selbst beigebracht, indem er schon als Kind – sehr zum Ärger seines Vaters – zu improvisieren anfing. Dieses "Fantasieren" brachte er zur Vervollkommnung mit donnernden Läufen und donnernden Akkorden, auf die leise, zarte Passagen folgten. Dieser Stil – der perfekt zur damals aufkommenden Genieästhetik passte – floss zunehmend in seine Kompositionen ein.

Christine Eichel Bild © Thomas Kierok

Weitere Informationen Buchhinweis Christine Eichel: Der empfindsame Titan

Briefe, Tagebücher und Konversationshefte zeigen Beethoven als Rebell, als ein Sozialrevolutionär, der sich nicht scheute, selbst seine Mäzene vor den Kopf zu stoßen, als "ein Rockstar seiner Zeit" beschreibt ihn seine Biographin Christine Eichel. Fürst Lichnowsky hatte Beethoven über Jahre unterstützt. Eines Abends bat er ihn, für seine Gäste zu spielen, doch der weigerte sich. Der Fürst wurde so zornig, dass er anfing, Beethoven zu verprügeln, und der ging seinerseits mit einem Stuhlbein auf ihn los. Wären sie nicht getrennt worden, es hätte Tote gegeben. Beethoven hielt sich für einen Bürger, fühlte sich aber wie ein Leibeigener behandelt, oder wie er Lichnowsky später schrieb: "Was Sie sind, Fürst, sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich durch meine eigene Leistung. Fürsten wird es noch Tausende geben, einen Beethoven gibt es nur einmal."

Musik stand für Beethoven auf einer Stufe mit Philosophie, Literatur und Malerei. Dieser Anspruch war neu, bis dahin war Musik eine Art Möblierung des Raums gewesen. Beethoven verlangte, dass man während seinen Konzerten nicht mehr plauderte oder Erfrischungen zu sich nahm. Als einmal ein Adliger wagte, dazwischen zu reden während Beethoven spielte, warf er den Deckel des Flügels zu und schrie: "Für solche Schweine spiele ich nicht!"

Überhaupt waren seine Wutanfälle legendär. Er sah aber auch schrecklich aus, weil er sich nicht pflegte. Beethoven trug keine Perücke, ein deutliches Zeichen seiner Sympathien für das revolutionäre Frankreich. Von Kamm und Schere hielt er aber genauso wenig, sodass ihm die Haare drahtig-filzig vom Kopf abstanden. Seine Kleidung war nicht nur nachlässig, sondern oft auch schmutzig. Besucher berichten vom ungeleerten Nachttopf unter dem Flügel und Essensresten vom letzten Abendessen – man kann sich Beethoven und seine Wohnung nicht schmutzig und verwahrlost genug vorstellen.

Ein "van" ist kein "von"

Da überrascht es kaum, dass Beethoven wenig Glück bei Frauen hatte, wozu beigetragen haben mag, dass er sich gerne unstandesgemäß verliebte, nämlich auf der sozialen Rangleiter nach oben. "Beethoven liebte systematisch chancenlos", fasst Christine Eichel seine Schwäche für Frauen aus dem Adel zusammen. Das Muster blieb ein Leben lang: Er kam in ein nobles Haus, gab der Tochter Klavierunterricht, verliebte sich und wurde hinausgeworfen.

Beethovens Beliebtheit beim Publikum kannte auch Tiefen. Aufgrund des losbrechenden Rossini-Fiebers geriet er zeitweise sogar in Vergessenheit. Zum Ende seines Lebens war der große Komponist taub. Nachdem er zum ersten Mal die neunte Symphonie mit "Freude schöner Götterfunken" dirigiert hatte, nahm er den losbrechenden Jubel des Publikums nicht mehr wahr. Und als er feststellen musste, dass nach Abzug der Honorare und der Saalmiete finanziell kaum etwas übrig blieb, brach er zusammen. Trotzdem war er überzeugt: Sein Werk würde unsterblich bleiben.