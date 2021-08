Entdecken Sie die Romantik in all ihren Facetten!

Das neue Deutsche Romantik-Museum ist weltweit das erste Museum, das sich der Epoche der Romantik als Ganzem widmet. Gehören Sie zu den ersten, die in einer hr2-kulturverführung das neu eröffnete Museum erkunden, in einer exklusiven Abendöffnung.

Modern und doch schmuck: Das Deutsche Romantikmuseum neben dem Goethehaus Bild © Freies Deutsches Hochstift / Alexander Paul Englert

Die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, führt Sie durch die neuen Räume, zeigt Ihnen die einzigartigen Originale mit innovativen Ausstellungsformen, die die Zeit der Romantik als Schlüsselepoche erfahrbar machen, und sie erzählt auch von den Hintergründen und Herausforderungen rund um den Museumsneubau.

Das Deutsche Romantik-Museum bietet eine multimediale – im romantischen Sinn synästhetische – Umsetzung von Ideen, Werken und Personenkonstellationen. Goethe selbst wird dabei in ein neues Licht gerückt. Im Dialog mit dem benachbarten Goethe-Haus und der Goethe-Galerie sind Manuskripte, Graphik, Gemälde und Gebrauchsgegenstände zu sehen.

Bewerben Sie sich online mit dem Formular unten - oder telefonisch unter der Nr. 069 / 155-2909 - zwölf hr2-Hörerinnen und Hörer werden ausgelost. Termin ist Freitag, 17. September 2021, 19 Uhr, Bewerbungsschluss ist der 9.9.2021.

Handschrift von Schlegels Kreis der Poesie Bild © Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum

In unserer hr2-kultur Sendung "Literaturland Hessen" am 13. September berichtet Museumsleiterin Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, was es mit der Idee eines Romantikmuseums auf sich hat. Zudem kommen Dr. Konrad Heumann, Prof. Dr. Wolfgang Bunzel und Dr. Mareike Hennig zu Wort, die die Dauerausstellung kuratierten.

Zudem ist Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken zu Gast im hr2-kultur "Doppelkopf" am 13. September.

Im Inneren des Deutschen Romantikmuseums Bild © Freies Deutsches Hochstift / Alexander Paul Englert

