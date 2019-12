Am 10. Dezember erhalten Peter Handke und Olga Tokarczuk ihre Literatur-Nobelpreise. Zum ersten Mal gibt es wenige Tage später einen Roman der frischgebackenen polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin als deutsches Hörbuch: "Gesang der Fledermäuse", ein Buch über Feminismus, Naturschutz, Astrologie und Zivilisationskritik – einfühlsam gelesen von Schauspielerin Angelika Thomas. hr2-kultur präsentiert vorab einen Ausschnitt daraus.

Der Roman "Gesang der Fledermäuse" erschien Ende November in der Übersetzung von Doreen Daume zusammen mit anderen Werken der Autorin bei Kampa. Das Hörbuch "Gesang der Fledermäuse" erscheint als ungekürzte Lesung bei DAV – kurz vor Heiligabend, am 23. Dezember.

Weitere Informationen Olga Tokarczuk: "Gesang der Fledermäuse" Vorab-Lesung in hr2-kultur

am Samstag, 7.12., ca. 9:30 Uhr Ende der weiteren Informationen

Im Mittelpunkt der Erzählung steht Janina Duszejko, eine ältere Dame mit Hang zur Astrologie, die allein in einem kleinen Dorf in Niederschlesien wohnt. Eines Nachts hämmert ein Nachbar an ihre Tür – und berichtet vom Tod des gemeinsamen Nachbarn Bigfoot. Dessen blasse, steife Leiche wird nur die erste von vielen sein und Janina Duszejko deutet so manche Zeichen. Trotzdem warnt Marta Kijowska in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung davor, das Buch "als einen Krimi zu lesen, auch wenn die Autoren durchaus ihr ironisches Spiel mit der Gattung treibt". Märchenhaft, skurril, versponnen sind nur einige der Attribute, mit dem das Feuilleton den Roman feiert.

Hier der Link zum Hörbuch, Der Audio Verlag