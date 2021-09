Auf über 500 Seiten werden hunderte Namen geführt – das ist die EU-Sanktionsliste. Afghanische Rebellen, kongolesische Offiziere und somalische Waffenhändler sind darauf zu finden. Aber auch etliche russische Oligarchen. Brüssel hat milliardenschwere Konten eingefroren. Illegale Geschäfte sollen so verhindert werden. Doch bleibt das nur Theorie?

So wechselte zum Beispiel eine Villa in Berlin vor einigen Jahren für knappe 16 Millionen Euro ihren Besitzer. Recherchen zeigen, was gar nicht sein dürfte: gekauft hat sie ein Mann, der auf der Sanktionsliste steht. Was nützen die Maßregelungen der Europäischen Union? Wie werden sie umgangen und welche Rolle spielen die Ermittlungsbehörden?

WDR 2021

Sendung: hr2-kultur, "Feature", 31.10.2021, 18:04 Uhr.