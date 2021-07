Auf Wolfgang Koeppens Reise nach Holland folgte ein Ausflug nach London. In diesem Hörstück unserer Sommer-Feature-Reihe schildert Koeppen seine persönlichen Erfahrungen in der Stadt an der Themse. Dabei bezieht er historische, literarische und gesellschaftliche Aspekte ein.

Koeppen vermittelt Impressionen einer Fahrt durch die einzelnen Stadtteile, besucht neben den bekannten Sehenswürdigkeiten auch Bordellviertel und Slums und zeigt so lebendige Impressionen vom Alltag in London.

hr 1958

