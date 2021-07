Orchideen und Aasgeier | Erlebnisse und Begegnungen in Mexiko | Max Frisch

Nach Impressionen aus Hamburg, Paris, Holland und London reisen wir in unserer Sommer-Feature-Reihe mit dem Schriftsteller Max Frisch nach Amerika.

Auch Frisch gehörte in den 50er Jahren zu den Autoren des „Abendstudios“ des Hessischen Rundfunks. In diesem Feature erzählt er von seiner Reise durch Mexiko. Neben persönlichen Erlebnissen gibt er tiefe Einblicke in die Vergangenheit des Landes, die geprägt ist von der Eroberung und Unterwerfung der Azteken. Darin verwoben sind zeitgenössische Musikstücke, die sowohl spanischen als auch indianischen Ursprunges sind.

hr 1953

Sendung: hr2-kultur, "Feature", 05.09.2021, 18:04 Uhr.