Sterne sind die neue Währung im Internet. Unternehmen, die dort mit positiven Bewertungen glänzen, haben es leichter, neue Kunden zu gewinnen und ihre Produkte zu verkaufen. Die Gier nach Sternen und positiven Online-Bewertungen ist groß. Und so machen windige Agenturen, die Fünf-Sterne-Bewertungen zum Kauf anbieten, kräftig Kasse. Ein Whistleblower packt aus: Ärzte, Anwälte, Autohäuser, Online-Händler und KFZ-Gutachter aus ganz Deutschland zahlen Hunderte von Euros für gekauftes Lob an Plattformen wie Google, Amazon oder dem Ärztevergleichsportal Jameda. Manche geben sogar den Text vor. Die Dreistigkeit, mit der getrickst wird, scheint grenzenlos.

Mitunter hat das fatale Folgen für die Verbraucher. Denn sie geraten so an Dienstleister, die ihre schlechten Leistungen vertuschen wollen. Wie der Fall eines plastischen Chirurgen aus München zeigt. Beim Ärztevergleichsportal Jameda beeindruckte er mit über 100 positiven Bewertungen, wurde dafür mit der Gesamtnote 1 und dem Jameda-Siegel „Top Ten“ ausgezeichnet. In Wirklichkeit hat er viele seiner Patient*innen durch grobe Behandlungsfehler entstellt und traumatisiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn.

Bei Amazon finden sich zweifelhafte und mitunter auch gefährliche Produkte, die durch gekaufte Fünf-Sterne-Bewertungen prominent platziert sind - von Amazon sogar durch das Label: „Amazon‘s Choice“ zum Kauf empfohlen werden. „Das weltweit größte Online-Kaufhaus hat die Kontrolle über seinen Marktplatz verloren“, sagt ein ehemaliger Amazon-Manager.

Das Feature zeigt, wie das Geschäft mit den gekauften Fünf-Sterne-Bewertungen funktioniert. Dafür hat sich die Autorin als Klickworkerin bei einer Bewertungsagentur eingeschleust und selbst erfahren, wie man mit Schreiben von Fake-Bewertungen Geld verdienen kann. Das Feature begibt sich aber auch auf die Suche nach den Hintermännern dieser zweifelhaften Agenturen. Sie verstecken sich hinter intransparenten Firmengeflechten mit Sitz in Steuerparadiesen. Damit entziehen sie sich dem Zugriff der Justiz. Online-Riesen wie Amazon, aber auch Jameda dagegen haben längst die Jagd aufgenommen. Sie fürchten zu Recht um ihre Glaubwürdigkeit.

SWR 2020

Sendung: hr2-kultur, "Feature", 28.02.2021, 18:04 Uhr.