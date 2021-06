Das SpardaErzählfestival feiert alljährlich in Kassel die Kunst des mündlichen Geschichtenerzählens – jetzt auch im Podcast.

Fünf national und international renommierte Erzählkünstler*innen erzählen Geschichten, die das Fernweh stillen können: Kommen Sie mit auf den Marktplatz von Algier oder in die Oasen der algerischen Wüste, tauchen Sie ein ins Chinatown von New York, spüren Sie den kühlenden Wind in der provençalischen Hitze, gehen Sie weit im Norden auf Nixenfang und seien Sie willkommen an vielen anderen märchenhaften Orten.

Erleben Sie die uralte Kunst des mündlichen Erzählens: erfrischend, lebendig, berührend, witzig, spannend oder nachdenklich.

hr2-kultur hat die Erzähler*innen ins Studio eingeladen und bietet die 37 Geschichten für Erwachsene sowie für Kinder und Familien kostenlos in zwei Podcast-Channels an:

Fernweh – Geschichten frei erzählt (für Erwachsene)

Auf ins Abenteuer – Geschichten (für Kinder)



Eine Gemeinschaftsproduktion von hr2-kultur und dem 17. Sparda Erzählfestival. Start der Pocasts ist am 21.6.21



Es erzählen diesmal:

Naceur Charles Aceval

Naceur Charles Aceval Bild © Ute Aceval

Wo in Südwestalgerien Steppe und Wüste sich treffen und die Wege der Nomaden die der Sesshaften kreuzen, verlebte Naceur Charles Aceval seine Kindheit. Von klein auf begleitet ihn der Geschichtenschatz der Nomaden, denn seine Mutter und seine Großmutter waren Erzählerinnen. Lange Zeit nachdem er sich in Deutschland niedergelassen hatte, fand er zu diesem Schatz zurück. Wer ihm zuhört, hört den Wind der Wüste und spürt die uralte Weisheit der Nomaden. Er weiß: "Das Wort reist, und es findet immer sein Ziel."

Hier erfahren Sie mehr über Naceur Charles Aceval (externer Link)

Alexandra Kampmeier

Alexandra Kampmeier Bild © privat

Ihr Leben steckt voller Geschichten: Alexandra Kampmeier ist Erzählerin, Workshopleiterin, Vortragsrednerin und Moderatorin. Sie erzählt auf Hochzeiten oder Trauerfeiern, auf Bühnen oder in Büros, live oder vor den Bildschirmen – und seit einiger Zeit auch in Telefon-Warteschleifen. In ihrem Podcast KampmeiersKinderKanal sind jede Menge Märchen & Geschichten für Groß & Klein zu hören.

Hier erfahren Sie mehr zu Alexandra Kampmeier (externer Link)

Odile Néri-Kaiser

Odile Néri-Kaiser Bild © Sabine Schreiber

Im Umgang mit „rebellischen“ Schüler*innen entdeckte die gebürtige Französin mit Leidenschaft die Kraft des mündlichen Erzählens und fand so ihre Berufung als Erzählerin, Geschichtensammlerin und -erfinderin. Als Gründerin des Vereins Ars Narrandi e.v. …wenn Worte wandern… https://www.ars-narrandi.de/ versteht sie sich als Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Sie erzählt Märchen und Sagen aus ihrer Heimat, Mythen und biografische Erzählungen oder reizvolle Anekdoten, sowohl auf Deutsch wie auf Französisch. Manchmal fließen ihre beiden Sprachen ineinander, sie lässt innere Landschaften entstehen und zieht uns dabei ins Herz ihrer Geschichten.

Hier erfahren Sie mehr über Odile Néri-Kaiser (externer Link)

Gudrun Rathke

Gudrun Rathke Bild © Sabine Schreiber

liebt es zu reisen und verwöhnt landauf, landab die Menschen mit Geschichten. Sehr gern ist sie auch auf Schusters Rappen unterwegs – immer mit ihrer Kiepe voller Erzählschätze. Seit 2012 ist die gebürtige Österreicherin künstlerische Leiterin des Sparda-Erzählfestivals und freut sich, jährlich die besten Erzähler*innen nach Kassel einzuladen.

Hier erfahren Sie mehr über Gudrun Rathke (externer Link)

André Wülfing

André Wülfing Bild © Carlo Feick

etablierte im Ruhrgebiet die Kunst des freien Erzählens und schuf ihm eine eigene Bühne in der Kellerbar des Consol Theaters, dessen Mitbegründer er ist. Mit seinen frei erzählten, literarischen, gelesenen oder rezitierten Programmen reist er als erzählender Botschafter des Ruhrgebiets durch die Republik und zieht Kinder und Erwachsene in seinen Bann. Ein Meister der Vielfalt!

Hier erfahren Sie mehr über André Wülfing (externer Link)