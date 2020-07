Ab in die Ferien mit neuen Büchern! Mit unseren Sommerrätseln können Sie spannende Ferienlektüre gewinnen. Sechs Wochen lang - und mit zweifacher Gewinnchance: im Radio oder hier auf hr2.de.

Eine Nacht unterm Sternenhimmel, tief Durchatmen bei einer Wanderung am Meer, oder sich doch lieber in einem Baumhaus verkriechen? Manche Begegnungen mit der Natur sind universell und man möchte sie immer wieder erleben, ob heute oder vor 200 Jahren. In vielen Romanen wurde die "Natur" zum Hauptdarsteller.

In unserm Sommerrätsel 2020 beschäftigen wir uns mit Szenen der Begegnung von Mensch und Natur – mal berauschend, mal herausfordernd, mal ganz meditativ. Rätseln Sie mit uns in den nächsten sechs Wochen über einige der bewegendsten Momente der Literaturgeschichte. Reisen Sie mit uns durch Szenen in Romanen, in denen die Natur die Hauptrolle spielt.

Rätsel Nummer eins

Mal wieder Mond, Sterne am Nachthimmel genießen? Zelten oder lieber draußen schlafen ohne Dach überm Kopf? Der Junge Held dieses Romans, dessen Autor es zu erraten gilt, verbringt eine Nacht im Wald, er hat sich ein Bett aus Moos breitet und schläft friedlich unter Bäumen. Noch mitten in der Nacht fällt ihm ein, dass er vergessen hat, zu beten.

Wer hat hier sein Abendgebet vergessen hat - und wie heißt der Schriftsteller, der ihn und seinen Freund zum Leben erweckt hat?