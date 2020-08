Nach langer Zwangspause öffnen die Hessischen Staats-, Stadt- und Landestheater wieder - und haben sich kreative Iden einfallen lassen für ihr Programme. Wir haben mit den Intendant*innen gesprochen.

Stadttheater Gießen:

Sehnsucht der Menschen stillen und neue Stücke nach Mittelhessen bringen

Es ist noch einiges zu tun, aber alle sind hoch motiviert. "Wenn wir tatsächlich richtig starten könnten, dann wäre das großartig", so Catherine Miville. Die Intendantin am Stadttheater Gießen betont, dass das Bedürfnis nach Theater am Haus riesengroß ist. Und nicht nur bei den Mitarbeitern.



Hier geht es zum Spielplan des Stadttheaters Gießen

Staatstheater Darmstadt:

Ein turbulenter Sommernachtstraum auf der Terrasse und andere Improvisationen

Karsten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt, und seine Mitarbeiter blicken hoffnungsvoll und mit der gewohnten Verve in die Zukunft. Mit dem Sommernachtstraum auf der Terrasse inmitten von Darmstadt fing die Corona-Bewältigung an, Audio-Spaziergänge durch die Stadt werden sich auf Tschechows Spuren bewegen. Ein Musical, eine Kinderoper und vieles mehr sind für die neue Spielzeit geplant - anders, aber spannend.



Hier geht es zum Spielplan des Staatstheaters Darmstadt

Landestheater Marburg:

Der Spielplan steht und bleibt, Überraschungen sind garantiert

Alles wird wie geplant stattfinden. Nur anders. So in etwa haben es die beiden Intendantinnen am Hessischen Landestheater Marburg auf den Punkt gebracht. Und das heißt – der ursprünglich vorgesehen Spielplan wird genau so beibehalten, kein Stück wird ausgetauscht, keine Rolle gestrichen, aber die einzelnen Produktionen angepasst.



Hier geht es zum Spielplan des Hessischen Landestheaters Marburg

(wird fortgesetzt)

Sendungen: hr2-kultur, 24.8-4.9.2020