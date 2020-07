Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Das Historische Museum in Frankfurt war schnell – noch sind wir mitten in der Pandemie und doch kann man bereits im Ausstellungsbereich "Frankfurt Jetzt!" eine Corona-Sammlung sehen.

Es ist wirklich eine kleine Präsentation mit nur wenigen Objekten und Bildern. Das Museum hatte Ende März, kurz nach dem Lockdown, dazu aufgerufen Bilder, Texte, Audios, Videos, Objekte und Geschichten einzureichen, so dass eine Sammlung zu Corona in Frankfurt entstehen kann.

Das Museum sammelt immer noch. Und die Präsentation, die jetzt zu sehen ist, stellt eine erste Auswahl dar. Die Kuratorin Nina Gorgus möchte zu einem späteren Zeitpunkt noch eine größere Ausstellung zu Corona in Frankfurt machen, aber erst, wenn etwas Zeit vergangen ist und man aus einer gewissen Distanz auf Corona gucken kann.

Häkelmonster und Songtexte

Es gab bislang etwa 200 Einsendungen, darunter waren viele digitale Formate, Fotos von Dingen oder Situationen, die wichtig erscheinen für Frankfurt. Das Stadtmuseum versteht sich ja auch als ein Museum von allen und für alle.

Das, was jetzt zu sehen ist, nimmt Bezug auf die Solidarität, die zu Beginn der Pandemie vorherrschend war. So findet sich beispielweise ein Liedtext. Es gab ja an vielen Orten Hinterhofkonzerte und ähnliches.

Oder von dem kleinen zehnjährigen Mädchen Clara wurden zwei Häkeltiere gespendet, die sie selbst gemacht hatte. Zwei Corona-Monster, die ganz süß und tröstlich sind. Diese Objekte zeigen auf, wie Kinder mit der Situation umgegangen sind.

Fazit

Man kann zusammenfassend sagen, dass es eher wie eine Art Schaufenster einer Sammlung ist, die noch im Werden begriffen ist und die ein Thema behandelt, das uns alle betrifft.

