Vor 250 Jahren wurde Friedrich Hölderlin geboren. Zum Jubiläumsjahr blicken wir auf seine Spuren in Hessen, in der Musik und der Religion - und stellen Ihnen die schönsten Hölderlin-Hörbücher vor!

Hölderlinpfad

Vom Landgrafenschloss in Bad Homburg bis zum Frankfurter Goethe-Haus führt der 22 Kilometer lange Hölderlinpfad. Die Wegstrecke verbindet die Stadtmitte von Bad Homburg mit Frankfurt. Er folgt der Strecke, die Friedrich Hölderlin zwischen seinem Wohnort Homburg und zu seiner Geliebten Suzette Gontard gelaufen ist.

Man sagt, er brauchte drei Stunden dafür. Doch das ist nicht von ihm überliefert. Genauso wenig wie die Beobachtungen, die er auf dem Weg gemacht haben kann. Heute sieht man auf dem Pfad über Felder und Streuobstwiesen des Vordertaunus die Frankfurter Skyline und den Alten Flugplatz in Bonames. Der Pfad verbindet Regionalpark und Grüngürtel.

Wie beeinflusste Hölderlin Komponisten?

Das dichterische Werk von Friedrich Hölderlin erfuhr erst im 20. Jahrhundert seine große Wertschätzung. Hölderlins Hymnen und Gedichte sowie der Roman "Hyperion" wurden nicht nur zu Vorbildern für Lyriker und Schriftsteller. Sie beeinflussten auch die Komponisten von der frühen Moderne bis heute. Richard Strauss und Carl Orff, Benjamin Britten und Wolfgang Rihm, sie alle haben sich von Hölderlins Versen zu Klängen inspirieren lassen.

Hölderlins Vision einer zukünftigen Religion

Eines hatte Friedrich Hölderlin mit vielen Menschen der Gegenwart gemein: Er machte sich Gedanken über die Zukunft der Menschheit. Das war nicht untypisch in den Jahren nach der Französischen Revolution. Wie ist ein wahres, sinnerfülltes Menschenleben möglich? Hölderlins Antwort ist eindeutig: durch eine neue Religion. Besser: eine neue Religiosität bzw. Rückbindung (re-ligio) an das lebendige und heilige Sein dieser Welt.

In seiner Dichtung ringt er darum, den in der Natur waltenden Gott so eindringlich zur Sprache zu bringen, dass damit eine neue geschichtliche Epoche anheben könne: eine blühende, menschliche Welt. Danach suchen wir noch immer. Hölderlins Vision hat nichts an Gültigkeit verloren.

Rezension: Rüdiger Safranski: Hölderlin – Komm! ins Offene, Freund! – Biographie

Eine Biografie – nicht mehr und nicht weniger, passend zum 250. Geburtstag Hölderlins. Safranski beginnt mit der "schwäbischen Ehrbarkeit", der Hölderlin entstammt und folgt seinem Leben bis zum Ende im Tübinger Turm. Safranskis Leitfaden dabei ist die Frage "Was also ist das für ein Feuer, das in Leben und Poesie Hölderlins brennt?" In Frank Arnolds prägnanter Lesung entfaltet sich die Meisterschaft dieser Biografie, die auch den Weg von der Klassik zur Moderne beschreibt.

Rezension: "Hyperion"

Der lyrische Briefroman "Hyperion" gehört sicher nicht zur leichtesten literarischen Kost deutscher Sprache. Die Handlung steht gegenüber den inneren Erlebnissen zurück. Die sprachliche Klangfülle dieses Werks ist im vorliegenden Hörbuch meisterlich umgesetzt – rechtzeitig zu Hölderlins 250. Geburtstag. Die Sprecher huldigen dem lyrischen Ton, vermeiden aber alles Hymnische. Sie lesen zurückgenommen, behutsam und auch ein wenig melancholisch. Eine wunderbare Lesung, die den Hörer von der ersten Sekunde an packt.

Ausstellung im Gotischen Haus

Die einzige öffentliche Sammlung an Münzen- und Medaillenprägungen auf Friedrich Hölderlin: Das Museum Gotisches Haus präsentiert Münzen und Medaillen und ergänzt die Schau um moderne und zeitgenössische Kunst, die sich mit Hölderlin, seinem Leben und Werk auseinandergesetzt hat.

Die Ausstellung "Hölderlin – ein geprägtes Bild" ist stellt den Auftakt zur Veranstaltungs-Reihe "Wanderer zwischen den Welten – Friedrich Hölderlin zum 250. Geburtstag" des Kulturfonds Frankfurt RheinMain dar.