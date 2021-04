Ein Trio mit Blockflöte – klingt jetzt erst einmal nicht so wahnsinnig sexy. Das ändert sich aber, wenn Tobias Reisige als Blockflötist mitwirkt.

Der ist nicht nur diplomierter Jazz-Blockflötist, sondern versteht auch eine ganze Menge von Humor in der Musik und auf der Bühne. Wildes Holz heißt das Trio, dem er die Flötentöne beibringt, ergänzt durch Marcus Conrads am Bass und Djamel Laroussi an der Gitarre (seit dem frühen Tod des Stammgitarristen Anto Karaula).

Jazzgitarrist Lionel Loueke, der ursprünglich aus Westafrika (aus dem Benin) stammt, lebt schon lange in den USA und hat dort mit den ganz Großen (Wayne Shorter, Herbie Hancock etc.) zusammengespielt. Bei diesem Song ist Angelique Kidjo prominent als Partnerin dabei (aus dem Blue Note Album "Mwaliko" von 2010).

Hotel Bossa Nova: eine Band aus Wiesbaden. Wie bitte, aus Wiesbaden? Ja genau! Die Sängerin macht den Unterschied: Dabei kommt Liza da Costa nicht mal aus Brasilien, sondern aus Lissabon und hat indische Vorfahren. Unsere Aufnahme hier ist ca. 10 Jahre alt, aber die Wiesbadener Brasilianer machen auch heute noch zusammen Musik. Wobei Schlagzeuger Wolfgang Stamm sich gerade nach einem schweren Schlaganfall zurück ins gewohnte Leben kämpft, hinter den Becken ersetzt ihn momentan Drummer Jens Biehl aus Frankfurt.

