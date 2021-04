Auf Sardinien kann’s im Februar schon mal richtig kühl werden. Aber nicht mit der Band Chichimeca!

Darf ich vorstellen: Das sind Fabio, Gianluca, Massimo, Andrea, Gianni und natürlich ihre Sängerin Claudia Crabuzza. Wäre da nicht die sardische Folklore, dann würde man vielleicht eher eine spanische Band hinter dem Namen vermuten. So ganz falsch liegt man da auch gar nicht: Nach einer Reise nach Mexiko haben die Musiker das Stück Erde in ihr Herz geschlossen und ihre mediterranen Traditionen mit den Eindrücken aus Mexiko verbunden. Und sich nach dem Volk der Chichimecas benannt.

In der kargen Berglandschaft der Dolomiten erzählt man sich bis heute viele Sagen und Legenden, auf ladinisch, und damit sind die drei Sängerinnen von Ganes aufgewachsen. Um Pakte mit Murmeltieren geht’s in den Geschichten, um Adler mit goldenen Krallen, oder um die mutige Königstochter Dolasila…

Wer mit den Pyramiden vor der Haustür aufwächst, der taucht wahrscheinlich ganz selbstverständlich tief in die eigene Vergangenheit ein. So wie Dina El Wedidi aus Gizeh, eine der prominentesten ägyptischen Künstlerinnen. Beliebt ist sie vor allem auch, weil sie den Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorne richtet und immer wieder progressive Musik- und Theaterprojekte auf die Beine stellt, quer durch alle Kulturen. So ist auch der Brasilianer Gilberto Gil auf sie aufmerksam geworden, hat sie gefördert und international bekannt gemacht.

