Balkan-Jazz-Punk made in Britain – könnte man meinen, aber nein, dieser kuriose und rotzfreche Mix kommt aus dem tiefsten Ruhrpott, aus Essen: Botticelli Baby so heißt die Band, sieben Jungs um den singenden Kontrabassisten Marlon Bösherz.

"Junk" nennen sie ihre Mischung aus Jazz und Punk, und damit haben Botticelli Baby in den letzten Jahren ihre Fangemeinde auf Festivals und in Clubs beträchtlich erweitert. Und dass Junk gleichzeitig das englische Wort für Müll ist, das ist ganz klar so gewollt – schließlich mögen sie’s musikalisch dreckig. Ihr neues und mittlerweile drittes Album heißt SAFT, gerade frisch erschienen.

In dieser 5. Jahreszeit weiß man nie, was einen erwartet… So geht‘s jedenfalls Gisela João, als sie die Haustür aufmacht. Da steht Besuch vom fremden Stern: O senhor extraterrestre…

Außerdem haben wir Filmmusik für Sie ausgesucht - den Titelsong zum Disney-Klassiker Toy Story von Randy Newman, der Soundtrack Elementarteilchen von Martin Todsharow und The sheltering sky (Der Himmel über der Wüste), komponiert von Ryuichi Sakamoto.

