Den Choro in die Welt zu tragen und auch außerhalb Brasiliens populär zu machen, das ist die Mission dieser beiden Musiker*innen: Barbara Piperno (Flöte) und Marco Ruviaro (7-saitige Gitarre und Mandoline). Dafür studieren die Beiden nun schon seit Jahren intensiv den vielleicht brasilianischsten aller Musikstile.

Der Choro entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Rio de Janeiro, als eine Mischung aus den angesagten europäischen Tänzen der Oberschicht wie Walzer, Schottisch oder Polka und der originär brasilianischen Musik, die stark geprägt war vom Einfluss afrikanischer Rhythmen. Der Choro hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Stilen wie Samba und Bossa Nova. Choro de Rua, so nennt sich das Duo Piperno/Ruviaro. Es versucht die Tradition des Choro auch in Europa noch mehr ins Bewusstsein zu bringen. Helfen soll dabei u.a. auch das neue Album der Beiden: "Santa Bálsamo", ein wirklich gelungenes Stück brasilianischer Kammermusik, virtuos und lebensfroh, sprühend vor Ideen.

Wir spielen nicht nur Musik von Gankino Circus, sondern haben auch einen Veranstaltungs-Tipp für Sie: Die vier virtuosen (Welt-)Musiker, begnadeten Geschichtenerzähler und kauzigen Charakterköpfe aus dem Fränkischen zeigen sich von einer ganz neuen, bisher unbekannten Seite. Die ShowBAND als ShowMASTER ihrer eigenen interaktiven Onlineshow. Livemusik ohne Ende! Unfug Ohne Grenzen! Spannende Gäste mit Format, kuriose Mitbringsel aus fernen Ländern und unverhoffte Einblicke in den wunderlichen Gankino Circus-Kosmos. Aber das Witzigste dabei sind die Interaktionen zwischen den Gastgebern und dem Publikum.

Außerdem an dieser Hörbar: der exzentrische Pianist Lubomir Melnyk, die wunderbare Akustik Soul Sängerin Aşa und der populäre brasilianische Musiker Sérgio Mendez, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feiern durfte.

