Dieses ungewöhnliche Trio aus zwei Gitarren und einem Saxofon, mit den beiden Gitarristen Andreas Brunn und Simon Rainer und dem Saxofonisten Vladimir Karparov, könnte man liebevoll als einen "Multikulti-Haufen" bezeichnen, denn die drei kommen aus allen Himmelsrichtungen: Berlin, Südtirol und Bulgarien. "New Urban World Melodic Grooves" heißt ihr neues Album.

Der Name der A cappella-Gruppe Take 6 aus den USA nimmt es vorweg: hier sind sechs Sänger beteiligt, aber nicht irgendwelche, denn diese Herren hier haben bereits acht Grammys vorzuweisen: zuletzt in 2002 für die beste R&B Performance einer Gruppe.

Die Schweizerin Sophie Hunger gehört zu den interessantesten Persönlichkeiten der aktuellen Musikszene: ihre Mischung aus tiefgründigen Texten und sehr fein arrangierten Musikstücken hebt sie aus der Masse ab. Ihr Erfolg gibt ihr dabei recht, denn gerade hat sie mit zwei weiteren Schweizer Künstlern unter dem Titel "Ich liebe Dich" ein neues Album veröffentlicht.

