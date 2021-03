Eine brandneue Aufnahmesession präsentiert gerade das Duo LumiMare aus Frankfurt. Mit "November Songs" haben die Flötistin Michaela Neuwirth und der Pianist Mathias Schabow ein neues Album veröffentlicht, dass fünf neue Kompositionen von Schabow zeigt.

Es sind vor allem ruhige Kompositionen, die viel Platz lassen für den Klang des Flügels und der Querflöte von Michaela Neuwirth.

Die politische Aktivistin und Protestsängerin Joan Baez macht den Anfang mit "Sleeper". Am 9. Januar des kommenden Jahres wird sie übrigens 80 Jahre alt.

Wissen Sie, was eine SACD ist? Das ist die Abkürzung für eine Super Audio Compact Disc. Vor 22 Jahren wurde das Debütalbum "Closer" von Steve Strauss beim Label Stockfisch als solche SACD veröffentlicht und machte in der audiophilen Welt der HiFi-Freaks von sich hören. Ein Klanggenuss der besonderen Art, denn "die Aufnahmen sind sauber und differenziert, enthalten ein Maximum an Dynamik und eine Auflösung, die auch noch so feine Klangdetails exakt herausarbeitet" lautet hierzu die Fachexpertise.

Geraldine MacGowan ist in Irland die "Grande Dame" der Musikszene. Es gibt nur wenige irische Frauenstimmen, die in den deutschsprachigen Ländern mehr Gehör gefunden haben, als die von Geraldine MacGowan. In den siebziger Jahren war sie Frontfrau und Stimme von Oísin, einer der bekanntesten irischen Folkbands aller Zeiten. Seit Anfang der Neunziger wandelt sie mit eigener Band auf Solopfaden und hat fünf Alben eingespielt.

