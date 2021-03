Die Musikwelt feiert heute einen besonderen Tag – mitten in einer Zeit, in der Corona allseits präsent ist und das Musikleben nahezu stillgelegt hat. Aber gerade in schwierigen Zeiten war gerade ER jemand, der sich nicht hat entmutigen lassen: Ludwig van Beethoven.

Heute vor 250 Jahren getauft – das ist belegt – und wahrscheinlich einen Tag zuvor geboren. Wer weiß, wo wir heute stünden ohne einen Musiker wie ihn?! Deshalb: Auch wir verbeugen uns, genauso wie die Bläsertruppe Blechschaden – das lebendige Blech der Münchner Philharmoniker, mit dem Tango für Elise... und dem Bremer Jazzpianisten Jens Schöwing und Finally Pathétique…

Zerklüftete Pazifikküste, alte Wälder und majestätische Gebirgsketten, das ist Vancouver Island, die Heimat von 2 naturnahen Burschen aus British Columbia in Kanada, die nicht viel mehr brauchen als Gitarre, Stimme und ein paar Percussion-Instrumente: Singer/Songwriter Jon Middleton und Perkussionist Roy Vizer.

Es weihnachtet bald… Oh heilige Nacht singen die Vier von Kraja, O helga natt. Die vier Schwestern Eva & Lisa Lestander, Frida Johansson und Linnea Nilsson sind eins der erfolgreichsten Vokalquartette aus Skandinavien. Kraja haben ihr eigenes musikalisches Universum kreiert – meditativ, fesselnd und poetisch, hier mit Winter, Weihnacht und traditionellen winterlichen Folk-Elementen aus Schweden.

