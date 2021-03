"Winter Nights" heißt das neue Album - mit immerhin sieben neuen Liedern, die Rebekka Bakken dem bekannten Weihnachtsrepertoire hinzufügt. Auch das ist eine frohe Botschaft, denn allzu oft werden ja inzwischen ganze Weihnachtsalben mal eben schnell mit halbgaren Coverversionen der immergleichen Songs rausgehauen - zu verlockend ist das schnelle Geld, das sich damit verdienen lässt.

Ganz verzichtet die Osloerin allerdings nicht auf die Evergreens des einschlägigen Genres: "Last Christmas" zum Beispiel darf nicht fehlen. Aber, Überraschung: bei ihr ist das gar nicht der fröhliche Ohrwurm und Gassenhauer, für den man den Hit von Wham! (bzw. George Michael) immer hält...

Mit Marta Miranda von der Gruppe Oquestrada reisen wir mal eben nach Portugal, um in der Altstadt von Lissabon einen stilechten Kaffee zu schlürfen – in der Fantasie und in der Musik ist so was ja zum Glück immer möglich (Pandemie hin oder her)!

Neil Young! Sein Album "After The Goldrush" konnte in diesem Jahr 50. Geburtstag feiern (wie die Zeit vergeht!). Aktuell ist dazu natürlich eine amtliche "Jubiläumsedition" erschienen mit allerlei Extras, im März soll dann von diesem Meilenstein der Popgeschichte noch ein Vinyl-Boxset erscheinen – also alles was das Fan- und Sammlerherz begehrt.

Die "Hörbar"-Sendungen der vergangen Woche können Sie hier nachhören.