Die meisten Künstler hatten in diesem Jahr viel Zeit – unfreiwillig! Wie viele Künstler, so dachte sich auch Paul McCartney: "Was soll’s, bevor ich hier untätig rumsitze, kann ich auch zu Hause an neuen Songs arbeiten..." - gesagt, getan, am Ende des Jahres stand plötzlich ein neues Paul McCartney-Soloalbum zur Veröffentlichung an.

"McCartney III" ist der schlichte Titel, der das Werk in eine Reihe stellt mit "McCartney I" aus dem Jahr 1970, als die Beatles gerade Geschichte waren und "McCartney II" 1980, als der Meister auch seine eigene Band, die Wings faktisch aufgelöst hatte. Und auch diesmal wieder: eine Zäsur, ein Neuanfang, eine Besinnung auf sich selbst. Paul McCartney hat bei diesem Album alles selbst gemacht, alle Songs geschrieben, alle Instrumente aufgenommen, alles selbst produziert, ein do-it-yourself Album aus reinstem Schrot und Korn und das Ergebnis kann sich – wie fast immer bei Paul McCartney, hören lassen.

Ein paar weniger populäre, aber auf ihre Art genauso interessante Musikalben des Jahres haben wir für Sie vor dem neuen Jahr ausgesucht: "Concreta Utopia" zum Beispiel von der deutsch-portugiesischen Gruppe Sina Nossa. Oder: "El camino de los vientos" von Cellist Matthieu Saglio. "Unikuva" – finnischer Tango von der Frankfurter Formation Bändi und: "Double Solo" – mit dem Pianisten Stevko Busch im großartigen Zwiegespräch mit dem Saxophonisten Paul van Kemenade.

Außerdem haben wir den bosnischen Sevdalinka-Sänger Damir Imamovic im Programm, mit einem Auszug aus seiner hochgehandelten CD "Singer of Tales", den Wüstenblues der Gruppe Tamikrest und die beiden Brasilianer Ian Lasserre und Flavio Tris; "Atimo" heißt das Album dazu, wie alle anderen Werke dieser Hörbar-Ausgabe im Jahr 2020 erschienen.

Die "Hörbar"-Sendungen der vergangen Woche können Sie hier nachhören.