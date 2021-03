Wir haben Musik des französischen Musikers Andréel für Sie von seinem brandneuen Album "Tu m’apprends" – Du bringst (es) mir bei. Die Kompositionen stammen alle von ihm, während er sich für die Texte der einzelnen Stücke künstlerische Partner gesucht hat.

Betörend schnell und treibend spielt der Geiger Roby Lakatos den "Fiddler on the roof" - seine Bearbeitung des Songs "If I were a rich man" aus dem Musical "Anatevka" oder "Der Fiedler auf dem Dach".

Israel Kamakawiwo’ole aus Hawaii ist vor fast 24 Jahren leider verstorben. Zum Glück bleibt uns die Musik von ihm als einen Musiker mit extremen äußeren Gegensätzen: ein Riese mit großem Körpervolumen der eine Ukulele spielt, die in seinen Händen aussieht, als wäre es ein Spielzeuginstrument. Und dann ist da noch diese klare, hohe Stimme, die so gar nicht zu seinem Körperumfang zu passen scheint.

Madeleine Peyroux hat einmal ein Stück auf der Bühne mit diesen Worten anmoderiert: "Für mich gibt es nur drei Arten von Liedern: solche über die Liebe, solche über den Blues und solche über das Trinken". Um dann damit zu schließen, dass ein gutes Lied aus ihrer Sicht idealerweise etwas von allem haben sollte. Wir spielen von Peyroux ihren "Hesitation Blues".

