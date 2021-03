Ayom ist Bandname u. Titel des Debütalbums zugleich. Der Bandname bezieht sich auf die "Göttin der Musik" und auf die pulsierende Energie der Orixá-Götter, die sich mit Trommeln offenbaren. Die sechs Musiker*innen verbinden Musiktraditionen aus Brasilien, Angola und den Kapverden mit der rhythmischen Sprache der lusophonen Kulturen.

Tagträumen mit Kitty Hoff und ihrer Band Forêt-Noire. Kaum eine kann den Kitsch so elegant hochleben lassen wie sie – die Berliner Sängerin und Songschreiberin.

Oumou Sangaré hat es nicht nur in ihrer Heimat Mali zum Kultstatus gebracht – mit ihrem Mali-Blues, mit ihrer divenhaften Eleganz und vor allem auch mit ihrem Einsatz für die Frauen Afrikas. Sie kämpft für Frauen-Bildung und Emanzipation, für Frieden und interkulturelle Verständigung und sie kritisiert die Praxis der Zwangsheirat und Vielehe, und das im überwiegend muslimischen Mali. Und: das kann wohl kaum eine Frau von sich behaupten: In Mali ist sogar ein Automodell nach ihr benannt! Der Oum Sang! Musikalisch geprägt ist sie von der Wassoulou-Kultur ihrer Heimat südlich der Hauptstadt Bamako – sie benutzt traditionelle Instrumente wie die Harfe Kamalengoni und singt in ihrer einheimischen Sprache Bambara.

The Oh!chestra, das Taksim Trio, das SilkRoad Ensemble oder auch Thomas Fersen sind weitere Künstler in diesem Line-Up.

