Französisches Savoir Vivre und die Leichtigkeit des Chansons muss nicht immer aus Paris kommen. Antoine Villoutreix lebt seit vielen Jahren in Berlin. Nicht wenige seiner neuen Lieder handeln vom Lustwandeln, vom Unterwegssein in der Natur. "Promenade" heißt denn auch sein neustes Album.

Der Chansonnier aus Frankreich, der es liebt, mit seinen Liedern Geschichten zu erzählen, singt sogar in vier Sprachen, am liebsten aber nach wie vor auf Französisch.

"40 Melodies" heißt das neue Doppelalbum des französischen Trompeters Ibrahim Maalouf mit libanesischen Wurzeln. Es ist eine Art "Best of", allerdings komplett neu eingespielt mit einem in der Regel sehr reduzierten Setting, rein akustisch, oft nur in Begleitung seines Gitarristen Francois Delporte oder mit einem "special guest". Eine sehr gelungene, vielfältige Zusammenstellung, bei der die besondere Stärke von Maalouf, das Spiel mit den für arabische Tonleitern so typischen Vierteltönen besonders gut zur Geltung kommt.

Paolo Fresu, Omar Sosa, Natacha Atlas & Jacques Morelenbaum treffen sich für ein Stück namens "Teardrop - Ya habibi" und außerdem ist die Gruppe Svjata Vatra aus Estland mit von der Partie sowie neue Musik aus dem Album "Lagos pepper soup" von Michael Olatuja.

Die "Hörbar"-Sendungen der vergangen Woche können Sie hier nachhören.