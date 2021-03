Auf der Weltkarte der Folkmusik ist Russland bis auf wenige Ausnahmen hierzulande ein eher unbekanntes Territorium. Staritsa nennt sich ein Duo aus der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine.

Die Bergbau-Region, aus der das Ehepaar Natalia Soldaitkina und Oleg Soldaitkin kommen, ist nicht besonders idyllisch, dafür reich – nicht nur an Bodenschätzen, sondern auch an traditionellen Liedern. Es geht um Kosaken, die schöne Dunja, räuberische Katzen, Tauben, die den Weg zum Himmel öffnen, um trauernde Töchter und Mädchen, die einem das Herz brechen… "Klyukva" (Preiselbeere) heißt das Debüt-Album des Duo und präsentiert hier traditionelle Klänge im modernen Gewand. Mehrere Preise haben die Musiker*innen auch schon gewonnen.

Bye-Bye Baby I won't come back - ist eine schöne NuJazz-Nummer, angelehnt an die 60’s, vom Club Des Belugas feat. Anna-Luca. Um den Kern von Club des Belugas formieren sich immer wieder verschiedene Jazzmusiker*innen. Musik made in Wuppertal, aber längst schon exportiert in die ganze weite Welt.

Bei über 200 privaten Konzerten in Wohnzimmern, Wohnküchen, Fluren und Garagen - in 40 deutschen Städten - haben byebye ihr Publikum gefunden und sind längst kein Geheimtipp mehr…

