Musik von den Ufern des mächtigen Niger: Aus Niafunké, einer kleinen Stadt im Zentrum von Mali, der Heimat von Gitarrist und Songschreiber Afel Bocoum.

Afel Bocoum gehört zu der Durchbruchs-Generation an afrikanischen Künstlern, die ihre eigene traditionelle Musik mit Klängen aus der ganzen Welt kombinierten und so ihren eigenen Sound schufen. "Lindé" ist der Titel seines aktuellen Albums mit dem Aufruf zu Dialog im vom islamistischen Terror gebeutelten Mali.

Vor über 100 Jahren kam er aus den USA nach Europa, der One Step–Gesellschaftstanz mit ganz einfacher Schrittfolge, bei dem so ziemlich jeder das Tanzbein geschwungen hat. Die Echoes of Swing spielen mit diesem Original Dixieland One Step aus dem Jahr 1917 auf. Das war übrigens das erste Jazzstück, das als Schellack-Platte herauskam und heiß gehandelt wurde, denn jeder, der ein Grammophon hatte, wollte diese Musik natürlich auflegen.

Nach den 20-Uhr-Nachrichten geht's hier weiter mit der Hörbar in Concert, heute mit der Frankfurter SingerSongwriterin Fee. & der hr-Bigband

