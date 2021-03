Die Gruppe Urban Village steht für eine junge afrikanische Generation, die mit Hip Hop, House- und Dance-Musik aufgewachsen ist, sich auf die Traditionen des eigenen Volkes besinnt, ohne dabei museal zu werden, im Gegenteil: das Ganze klingt super lebendig, aktuell und ganz und gar aus der Gegenwart heraus entstanden.

"Udondolo" (Wander-/Gehstock) heißt ihr jüngst erschienenes Debütalbum. Bei dem Bandnamen Urban Village kann man tatsächlich sagen "Nomen est Omen", denn die vier Musiker kommen tatsächlich aus dem riesigen urbanen "Dorf" namens Soweto, dieser Millionenstadt aus einfachsten Hütten, den Townships, in denen die ganz überwiegend schwarze Bevölkerung am Stadtrand von Johannesburg zu Zeiten der Apartheid gelebt hat und wohl auch heute noch lebt.

Weitere Gäste in unserem Line-up sind Rigmor Gustafsson, die sich mit dem radio string quartet auf einen grandiosen Song aus "Out of Rosenheim" einlässt, die Gruppe Bavaschoro, die mal so eben Bayern und Brasilien fusioniert (naja, musikalisch jedenfalls) und Chick Corea im Gedenken.

Leider ist der Musiker nach einer kurzen schweren Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben, wie auf seiner offiziellen Facebookseite mitgeteilt wurde. Wenn er auch in den letzten Jahren zunehmend umstritten war wegen seinem offenen und aktiven Bekenntnis zur Scientology-Bewegung – seine Leistungen als Jazzpianist und -komponist sind unumstritten, seine Bedeutung als Pionier des Jazzrock auch. Wir verneigen uns vor ihm mit einer besonderen Liveaufnahme: "How deep is the ocean", 1990 entstanden bei einem (Live-) Konzert im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt!

