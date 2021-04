Der Kolumnist und Songwriter Sven van Thom aus dem Taunus hat vor ein paar Jahren mit seiner Band Sofaplanet Erfolge gefeiert und ist von Stefan Raab sogar zum Bundesvision Song-Contest eingeladen worden! Jetzt gibt’s ein Solo-Album von ihm: "Liebe & Depression" - mit Songs wie "Verlieb‘ Dich bloß nicht in mich".

Sven van Thom | Liebe & Depression Bild © Ina Simone Mautz

Liebe in all ihren Facetten – mit Sprungtüchern zum Auffangen und Davonlaufen von Sven van Thom, der bisher als Songwriter und Kolumnist ja mehr mit charmanten Albernheiten auf der Bühne auftrat. Mit seinem neuen Album zeigt er sich aber ziemlich nachdenklich - hier liegen das Helle und das Dunkle so dicht beieinander und das hat für ihn in der Kombination etwas Reizvolles, sagt Sven van Thom.

Folk-Pop aus Katalonien: Xazzar nennt sich dieses quirlige Septett aus der Gegend um Barcelona. Dort haben sich die Sieben auch kennengelernt beim Musikstudium, und von Anfang stand für sie fest: Sie wollen mit der Musik aus ihrer Heimat viele Menschen mitnehmen. Katalanische Texte, klar: die versteht längst nicht jeder, aber im Mix mit lebendigen, tanzbaren Klängen, geht das Rezept auf! Und dafür haben sie schon in ganz Spanien Preise bekommen.

Gratulieren wir einem, der mit seinem scheuen Auftreten und den roten, ungekämmten Haaren eher daherkommt wie ein nerdiger Klassenkamerad. Dabei ist er einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, landet einen Hit nach dem anderen mit seinen klug gestrickten Songs und - wird gerade erst 30! Ed Sheeran macht eben einfach sein Ding, ungeachtet von Trends – vielleicht ist das ja sein Erfolgsrezept.

