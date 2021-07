Die schwarze amerikanische Autorin erzählt in ihrem Debüt aus dem Jahr 1947 von einer kleinen Stadt an der Ostküste der USA. In der überwiegend weißen Gesellschaft herrschen Klatsch und Gewalt, Missgunst und Lüge. Mittendrin eine junge Frau, die nichts als ihre Freiheit will. Ulrich Noethen ist ein genialer Stimmenmeister, durch dessen Interpretation und Wandlungsfähigkeit die Figuren Gestalt annehmen. So setzt er die Wiederentdeckung des großen Romans eindrucksvoll in Szene.

speak low

1 mp3-CD, 9 Std.

22 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-948674-02-1