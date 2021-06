Diese Romanbiografie über Mexicos berühmteste Künstlerin Frida Kahlo erzählt ihre Lebens- und Liebesgeschichte an der Seite des Malers Diego Rivera. Angelehnt an Kahlos Tagebuch, in dem sie jeder Farbe eine besondere Bedeutung gibt, hat die französische Autorin Claire Berest die Kapitel des Buches mit einer anderen Farbe überschrieben. Anne Ratte-Polle liest temperamentvoll und mit Leidenschaft das Porträt dieser mutigen und lebenshungrigen Künstlerin, in deren Leben Leid, Liebe und Lust immer ganz dicht beieinander waren.

HörbuchHamburg

5 CDs, 5 Std. 29 Min.

22 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-95713-233-8

Platz 3 der hr2-Hörbuchbestenliste Juli 2021.