In Heinz Strunks neuem Roman begegnen wir einem namenlosen, typischen Strunk-Antihelden: Mitte 40 und tief in der Midlifecrisis. Als er sich in die junge Vanessa verliebt, geht seine bisherige Beziehung in die Brüche. Durch den Kunstgriff der erlebten Rede wird das Geschehen ausschließlich durch die Brille des Protagonisten geschildert. Unsentimental, aber durchaus mit Empathie für seinen oft peinlichen Helden, beschreibt Strunk die Abgründe und das Scheitern der Beziehung. Strunk liest Strunk – passgenau, mit leichtem Hamburger Tonfall.