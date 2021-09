1. Platz der Kinder- und Jugendhörbuchbestenliste Oktober 2021

Eigentlich liebt es Billy Plimpton, Witze zu erzählen. Sein großer Traum ist es, als Komiker auf der Bühne zu stehen. Doch damit sieht es erst mal nicht gut aus. Billy stottert, bekommt kaum einen Satz flüssig über die Lippen. Wie soll er da sein Publikum fesseln? Billy fasst einen Plan: Er will am Ende des Jahres beim Talentwettbewerb der Schule auftreten. Ob ihm das gelingt? Julian Geis fühlt sich intensiv ein in diesen Jungen, der schwankt zwischen Angst vor der Blamage und Hoffnung auf der Bühne zu brillieren.

Hörcompany, 1 mp3-CD, 5 Std. 19 Min., 16,95 Euro (unverb. Preisempf.), ISBN 978-3-96632-043-6

Empfohlen ab 8 Jahren