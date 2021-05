Als Freddies Oma stirbt, hinterlässt sie ihm einen Brief, in dem der Name seines biologischen Vaters steht. Auch wenn Halbwaise Freddie seinen Stiefvater liebt, will er mehr über seine Herkunft wissen. Und so macht er sich mit zwei Freunden auf die Reise quer durch Wales. Simon Jäger nimmt uns mit viel Verve und Lust am Stimmenspiel mit auf das turbulente und spannende Roadmovie, in dem die Jungs nicht nur ein Zwiebelwettessen meistern, sondern auch in Kostümen vor Ganoven flüchten müssen.